Метеорит пронесся над Европой и вернулся обратно в космос

На фото (с длительной выдержкой) метероид предстал яркой дугой.

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало уникальные кадры. Их записала одна из автоматических камер системы Global Meteor Network, объединяющей астрономов-любителей по всему миру - тех, которые спят и видят запечатлеть «гостей из космоса» и продемонстрировать их окружающим.

Траектория полета космического гостя.

В объектив попал камень, который влетел в атмосферу Земли. Но не сгорел и не упал, а пронзил воздушную оболочку нашей планеты насквозь и улетел обратно в космос - чиркнул, образно выражаясь. Это весьма редкое явление. Шоу состоялось рано утром 22 сентября 2020 года в небе над Голландией, Германией и Великобританией. Болид ярко светился и был хорошо виден. За ним тянулся небольшой, но заметный шлейф.

Кадр из ролика ESA: объект = яркая точка с хвостиком справа.

Низшая точка траектории полета объекта, пронзившего земную атмосферу, находилась на высоте 91 километр. Сам объект оказался из числа неучтенных. О его визите никто не предупредил. 22 сентября астрономы ожидали аж четырех гостей - трех весьма массивных, более 30 метров в поперечнике, одного 7-метрового. Но тот, который «чиркнул», явно был не из их числа. «Заявленные гости» пролетели в несколько раз дальше, чем Луна от Земли. А нежданный гость - совсем рядом.

Высоты, на которых проходил видимый полет метероида.

О размере объекта, попавшего на видео, в ESA ничего не сообщили. Но, судя по всему, совсем уж маленьким он не был.

Для справки: камни из космоса, сблизившиеся с Землей и благополучно пролетевшие сквозь её атмосферу, называют метероидами. Те, которые сгорели над Землей, это метеоры, а те, которые упали и хотя бы частично сохранились, это метеориты.