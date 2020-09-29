ВКонтакте превратила «Сообщения» в «Мессенджер»

ВКонтакте преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона.

ВКонтакте преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона. Так пользователям будет проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях.

Общение начнётся, только если собеседник выразит своё согласие. До этого момента абсолютно все данные его профиля будут скрыты — от имени до аватара. Отобразится лишь номер и имя из телефонной книги. Более того, инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.

Новая функция будет полезна, например, когда пользователь обменялся телефонами с коллегой и хочет продолжить общение в диалоге или групповой беседе. Достаточно синхронизировать контакты — если у коллеги есть профиль ВКонтакте, ему можно будет написать сообщение.

Марина Краснова, директор по продукту ВКонтакте:

«Обмениваться сообщениями ВКонтакте можно было с первого дня работы соцсети. Сейчас этот способ общения — один из самых популярных в России. Пользователи переписываются в чатах, звонят коллегам и родственникам, отправляют деньги, музыку, видео, документы по работе или учёбе. По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела».

Также пользователи теперь могут персонализировать своё общение в мессенджере ВКонтакте, установив собственный фон для чатов. Можно выбрать среди предложенных вариантов или загрузить другое изображение: например, снимок любимого человека, домашнего питомца или места, куда хочется отправиться. Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: ВКонтакте готовится представить серию новых функций, благодаря которым каждый пользователь сможет настроить мессенджер на свой вкус.

Ранее ВКонтакте увеличила максимальный размер документов, которые можно отправлять в мессенджере, комментариях и обсуждениях, с 200 мегабайт до 2 гигабайт. Также ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга. В них бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке, причём устанавливать дополнительные приложения не придётся. Всё это делает мессенджер ВКонтакте одним из самых многофункциональных.