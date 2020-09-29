Команды учителей Поволжья соревновались за выход в финал конкурса «Учитель будущего»

Команды Приволжского федерального округа, прошедшие в финал конкурса. Автор фото: Елена ФЁДОРОВИЧ

Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили в Уфе на базе Институте развития образования Республики Башкортостан с 11 по 13 сентября.

Седьмой по счету полуфинал конкурса среди конкурсантов Приволжского федерального округа собрал 45 команд учителей из 12 регионов: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Республики Башкортостан, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1 команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Учителям, как и на предыдущих полуфиналах предстояло пройти испытания в формате «педагогического триатлона». Он включал в себя педагогические дебаты, кейс-игру и методический конструктор, где участникам предлагалось разработать технологию межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса. Конкурсанты не знали о том, какие будут вопросы и задания, поэтому подготовиться к ним было невозможно.

Но не только состязание и командная работа объединяли учителей в эти дни, рассказывает заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. «Новые знакомства, обмен опытом, а также образовательные лекции – вот бонус, который получают все участники полуфиналов. Право на дальнейшее участие получили 12 команд – 36 учителей, именно они продолжат борьбу в финале конкурса. Это 3 команды из Пермского края, по 2 команды из Оренбургской области, Республики Татарстан и Нижегородской области, по 1 команде из Республики Башкортостан, Пензенской области и Самарской области», – поделился подробностями Владислав Даванков.

Одна из команд Республики Башкортостан, получившая статус победителей полуфинала – это педагоги МБОУ Лицей №2, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли. Лидер команды учитель английского языка поделилась своими эмоциями после награждения.

«Впечатления передать сейчас очень трудно, потому что эмоции переполняют, мы шли к этому, и пандемия внесла свои коррективы, но мы верили в свои силы, и были уверены, что пройдем в полуфинал», - рассказала Альбина Гилимьянова.

Ее коллега Ольга Шайхетдинова – учитель математики добавила: «У нас все три дня шли интересные испытания. Самый трудный день, на наш взгляд, это второй день: разработка методического конструктора, и это было самым сложным, но и с другой стороны самым продуктивным заданием».

Из 12 команд финалистов 3 – представители сельских школ. В частности, в финал прошла команда из Оренбургской области - учителя школы № 88 «Новинская» (Богородский р-н, поселок Новинки).

«Мы, конечно, не ожидали, что будет победа: все команды были очень сильные. Нам не казалось, что мы можем победить, но не потому, что не верили в свои силы, просто коллеги из других команд действительно продвинуты в своих областях. Каждый день был особенный и привносил что-то новое, новый опыт, новые ощущения. Если их описать кратко, то это может быть так: первый день – это волнение, второй – собранность, а третий – раскрытие себя», - описала свои ощущения от конкурса лидер команды учитель технологии Алёна Самарцева.

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.