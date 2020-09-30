Просто Миша: так его звали «Моцарта сцены» Станиславский и Мерлин Монро

Михаил Чехов в Нью-Йорке, 1938 год. Фото: EAST NEWS

Что известно сегодня случайно услышавшему о Михаиле Чехове? Лучший Хлестаков. Эмигрант. Племянник-брат-сын того-самого? Да, племянник. Сын Александра Чехова, старшего брата «того самого».

«Когда Миша Чехов в 1955 году умер, для меня это стало настоящим ударом. Потерять такого друга и наставника значило куда больше, чем потерять просто учителя актерского мастерства. Он был мне вторым отцом, при том, что первого я не знала».

Так писала Мэрилин Монро про человека, который родился в дореволюционной России, играл у Станиславского, спорил с системой Станиславского, возглавлял студии МХАТ, переодевался в Хлестакова и Гамлета. Он уехал из России в 1928 году без скандала – на лечение со слабым сердцем, а потом в творческий отпуск. И писал Луначарскому, что хочет театр будущего, хочет развития. Успел одно: уехать. Ордер на его арест был уже подписан, поскольку некоторые актеры написали донос. Неблагонадежный, мол, пусть и Заслуженный артист Российской Республики. Все про какой-то дух говорит и материализмом брезгует…

Дальше он работал в Германии, писал книги про свой актерский метод, а после прихода нацистов к власти кочевал по Европе до Второй мировой, основывая актерские школы и ставя спектакли. Пресса относилась к нему благосклонно, и в каких-то рецензиях звучало сочетание «Моцарт сцены».

Михаил Чехов в образе Гамлета, рисунок 1924 года. Фото: EAST NEWS

Новый всплеск славы застанет Михаила Чехова уже в Америке. Голливуд распахнет объятия и его дару актера, и его таланту учителя. Старт был несколько нелепый: в 1944 году на экраны (и в США, и у нас) вышел американский фильм «Песня о России», где Роберт Тейлор играл дирижера, отправившегося незадолго до войны в СССР с гастролями и влюбившегося в советскую пианистку Надю Степанову из села Чайковское. Михаил Чехов сыграл здесь председателя сельсовета, а одна из ролей досталась его ученику – Федору Шаляпину младшему. Союзническая лента про любовь, не особенно выдающаяся, в 1947 году (после охлаждения отношений Америки и США) была обвинена в просоветской пропаганде. Роберту Тейлору пришлось оправдываться, что у него, мол, контракт со студией, а так-то советские пианистки в селах его не интересуют.

Михаила Чехова не трогали. Может, понимали, что смешно обвинять эмигранта из СССР в пропаганде СССР. А рецензии на кино были положительные, и Нью-Йорк Таймс называла Михаила Александровича гениальным.

Вскоре после «Песни о России» у Чехова появилась номинация на «Оскар» - за мужскую роль второго плана в фильме знаменитого Альфреда Хичкока «Завороженный». Там Михаил Александрович сыграет доктора Брюлова, психиатра, помогающего персонажам Ингрид Бергман и Грегори Пека разобраться в снах и галлюцинациях, созданных Сальвадором Дали. «Оскара» тогда фильму присудили только в категории «музыка», что все участники процесса восприняли философски, а Чехов, давно считавший кино забавой, смог слегка поднять оплату занятий для актеров в своем особняке на Беверли-Хиллз, где перебывали многие – от Гэри Купера, Юла Бриннера, Энтони Куинна и юного Клинта Иствуда до Ингрид Бергман и Элизабет Тейлор, с которой он снимался в своем последнем фильме – «Рапсодия».

Юл Бриннер, кстати, именно Михаилу Чехову обязан своим именем. В миру он был Юлием, уроженцем Владивостока, плохо говорящим по-английски до последних дней. Но на первой афише спектакля – «Двенадцатая ночь», где Бриннер под руководством Чехова сыграл небольшую роль, появилось имя «Юл». Так дальше и пошло.

Актер Михаил Чехов в 40-е годы. Фото: EAST NEWS

Мэрилин Монро брала у Чехова уроки три года. Начали они лихо – с роли Корделии в «Короле Лире» Шекспира. И Монро вспоминала потом, как, не вставая со стула, не переодеваясь и не гримируясь, Михаил Чехов мог преобразиться в Короля Лира. Он признавал в Мэрилин уникальный актерский талант, которым она не умеет управлять. Он пытался помочь. Она же созналась, что до встречи с Чеховым даже не пыталась прочесть присланные сценарии, всего лишь играя очередную сексуальную блондинку, хлопая ресницами и покачивая бедрами.

«Чехов говорил, что в сцене нужно определить акцент, тогда она перестанет быть набором фраз, приобретет осмысленность», - писала Мэрилин. – «Конечно, при условии, что в ней этот смысл есть изначально».

Еще Чехов рассказывал ей о «Братьях Карамазовых», и она мечтала об экранизации этого романа. Журналисты (этот факт взят из мемуаров Артура Миллера) как-то попытались посмеяться над «блондиночкой» и спросили, какого брата Карамазова она хочет сыграть.

- Грушеньку. Она ведь девушка, - ответила Монро, поправляя платье (как обычно, был непорядок с бретельками).

- Сможете сказать по буквам? – не унимались люди на пресс-конференции, и Монро сказала.

Ее учитель мог бы гордиться ею: она явно обрела способность определить акцент и найти смысл в сцене. И Монро ценила это. В завещании она оставила крупную сумму Ксении Чеховой, вдове. К сожалению, из-за шумихи вокруг наследства Монро Ксения эти деньги получить при жизни не успела. Суды закончились уже после ее смерти: было слишком много адвокатов и слишком много Монро, которая стала символом ушедшей красоты и сексуальности, а символы приносят нежданные дивиденды. Против этого Чехов Монро и предостерегал, он в нее верил больше, чем она в себя, хотя и ругал ее за регулярные опоздания на занятия.

Забавно представлять себе, что Станиславский иногда называл Михаила Чехова просто Мишей. И Мишей его звала Монро. Так что, если следовать теории семи рукопожатий, Станиславский (посмертно) оказался связан с президентом Кеннеди, а Антон Павлович Чехов прикоснулся к созданию вестерна «Великолепная семерка», где сыграл Юл Бриннер, когда-то учившийся у племянника знаменитого драматурга. Да что там Бриннер! Леонардо ДиКаприо узнал о существовании города Рига только потому, что там до Второй мировой войны работал Михаил Чехов.

Всего 64 года прожил этот человек, соединивший незаметно для себя великие имена и страны. Просто преподавая актерское мастерство. Будучи не очень заметным в миру и наполнявший смыслом жизнь своих учеников.