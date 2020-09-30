«Это дискредитация идеи накопительной пенсии»: Профсоюзы выступили против занижения выплат пенсионерам

Профсоюзы выступили против занижения выплат пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- И это все? - обычно так реагируют люди, когда я считаю на калькуляторе, сколько им будет причитаться на пенсии.

Средний размер накопительной части пенсии сейчас – около 80 тысяч рублей. Именно столько лежит на индивидуальном счете среднестатистического будущего пенсионера. И по формуле, утвержденной властями, чтобы посчитать ежемесячную прибавку, эту сумму нужно разделить на «ожидаемый период выплат». В 2020 году это 258 месяцев (21,5 года). Получится… 310 рублей в месяц.

Такими смехотворными выплаты получились по двум причинам. Во-первых, потому что с 2014 года новые отчисления в накопительную часть прекратились. Если бы этого не было, в среднем на счетах было бы больше – до 200 тысяч рублей. Во-вторых, потому что в последние годы растет тот самый «ожидаемый период выплат». То есть средний срок, в течение которого пенсионер в России получает пенсию. Последнее и возмутило профсоюзы.

Накопительная часть пенсии давно нуждается в реформе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В 2015 году для накопительного компонента этот показатель был установлен на уровне 228 месяцев и был заложен механизм его ежегодного увеличения – до 264 месяцев (22 года) в 2021 году. Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных. Предлагаем прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, - считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Там уверены, что срок дожития нужно снижать: до 12 лет для мужчин и до 15 лет для женщин. Тогда прибавка будет более значительной и, по крайней мере, не такой смехотворной.

Правда, в расчетах и аргументации ФНПР есть одна неточность. Профсоюзы исходят из средней продолжительности жизни в России (72 года), которая учитывает и тех, кто умер в 20 или 40 лет, и тех, кто дожил до пенсии. А это не совсем корректно. Да, примерно 40% мужчин не доживают до пенсии. Но те, кто доживают, получают пенсию значительно больше. По данным Высшей школы экономики, мужчины, дожившие до 60 лет, живут в среднем еще 16 лет. А женщины, дожившие до 55 лет, живут еще примерно 26 лет. В этом смысле «ожидаемый период выплат» - это и есть среднее между двумя этими цифрами. Статистической неточности здесь нет.

Тем не менее факт налицо - накопительная часть пенсии давно нуждается в реформе. Этот компонент государство вводило, чтобы создать альтернативный источник доходов для будущих пенсионеров. Но потом отыграло назад. И теперь ее доля в будущей пенсии стремится к нулю. Год назад в Минфине и Центробанке активно разрабатывали систему, которая должна была прийти на смену, – гарантированный пенсионный план. Там было много хороших идей. Например, более либеральная система по передаче накоплений по наследству. Но затем разговоры о реформе неожиданно прекратились...

Чтобы узнать размер накопительной части пенсии, нужно зайти в ваш личный кабинет на портале госуслуг. Фото: Александр ГЛУЗ

СПРАВКА «КП»

Как узнать сколько вы накопили

Чтобы узнать размер накопительной части пенсии, нужно зайти в ваш личный кабинет на портале госуслуг. Информация находится в разделе «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Документ можно скачать. Там будут все данные как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

Есть несколько способов получить прибавку к пенсии:

1. Получить полностью всю сумму

- Это могут сделать инвалиды и люди, получающие социальную пенсию (в связи с нехваткой стажа или баллов) или пенсию по случаю потери кормильца.

- Если размер накопительной пенсии в случае назначения составит меньше 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Обычно этой опцией пользуются все «двухпроцентники» (то есть те, кто родился с 1953 по 1967 годы).

К примеру, если у вас накопилось 100 тысяч рублей, то ежемесячная прибавка (при нынешнем сроке дожития в 258 месяцев) составит 388 рублей. Если ваша страховая пенсия составит больше 8000 рублей в месяц, то вы сможете получить всю сумму целиком.

2. Назначить срочную выплату, то есть самому определить срок выплаты

- Это могут сделать только те, кто самостоятельно копил себе на старость. То есть, участвовал в программах софинансирования, отправил средства маткапитала на накопительную часть пенсии мамы или работал в крупной корпорации, у которой был заключен договор о дополнительном пенсионном обеспечении.

3. Получать деньги до конца жизни

- Этот принцип действует по умолчанию. Размер прибавки зависит от суммы накоплений и срока дожития в год назначения пенсии.

Но это пока редкость. Большинство нынешних пенсионеров получают единовременную выплату. Массово пожизненную прибавку будут назначать через 7 - 10 лет, когда на пенсию начнут выходить те, кто родился в 1967 году и позднее.