Когда ждать тепла и что делать с холодными батареями: ответы на главные вопросы про отопительный сезон

Не во все дома поступило долгожданное тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1.Когда обязаны дать тепло?

По общему правилу, отопительный сезон должен начаться, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд - ниже 8 градусов. Именно среднесуточная — то что в среднем получается из ночной и дневной температуры.

При этом смотреть надо не на тот градусник, который висит у вас за окном. В расчет принимаются только показания специальных метеостанций, которые информацию о погоде и температуре передают органам муниципальной власти и в разные ведомства типа МЧС.

Порядок включения тепла такой. Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет (именно он, а не тепловики или ТСЖ) — выпускает соответствующее постановление. В городах федерального значения — Москве, Питере, Севастополе — это делают городские власти. Только после этого теплоснабжающие организации подают тепло.

- Систему запускают постепенно, потому что сразу подать в трубы рабочее давление и рабочую температуру нельзя, может случиться авария. Как правило, на запуск уходит около трех дней, - помогает нам разобраться в технической и юридической стороне дела заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. - Поэтому в некоторых случаях правильные местные власти начинают отопительный сезон не по факту похолодания, а ориентируясь на прогноз погоды — когда известно, что через несколько дней температура резко снизится.

2.А если резкие перепады погоды и температуры?

Это в старые добрые времена холодало постепенно. А нынче все какие-то аномалии - легко может быть то плюс 5, то плюс 20, а потом сразу ночью заморозки.

- Муниципалитеты вправе принять решение начать отопительный сезон ранее, не дожидаясь положенных пяти дней со средней температурой ниже 8 градусов, - объясняет эксперт. - Но это их право, а не обязанность. То есть если условие с 8 градусами выполняется, отопление дать обязаны. А если не выполняется — то на усмотрение местных властей и с учетом готовности к отопительному сезону.

По общему правилу, отопительный сезон должен начаться, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд - ниже 8 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3.Отопление не включают, хотя должны бы. Что делать и куда жаловаться?

Тут возможны разные ситуации.

Ситуация первая — на улице уже не первый день почти заморозки, а отопительный сезон все не начинается.

- Надо обращаться в государственную жилищную инспекцию и в органы прокуратуры. И жаловаться на бездействие органов муниципальной власти, - разъясняет Андрей Костянов.

Важный момент: ответственные в этом случае именно органы местной власти, а не теплосеть или «плохая» управляющая компания, как часто думают граждане. Потому что именно муниципалитет принимает решение о начале отопительного сезона — без соответствующего постановления теплосеть по собственному усмотрению начать кого-нибудь обогревать не вправе.

Ситуация вторая — отопление в принципе дали, а в конкретном доме его почему-то нет. Или у вас в квартире в одной комнате батареи теплые, а в другой — холодные. Вот эти вопросы уже не к местным властям, а к той организации, с которой у вас заключен договор на теплоснабжение. Это может быть управляющая компания или ТСЖ. Либо — непосредственно ресурсоснабжающая организация (теплосеть), если у вас договор заключен напрямую с ней, минуя управленцев-посредников. Для начала стоит позвонить в свою аварийную службу. Возможно, никакой катастрофы нет — просто где-то в доме или в батареях в квартире образовалась воздушная пробка, ее пробьют — и будет тепло.

4.Включили батареи — а на улице потеплело до 20 градусов. Какие мои действия?

Это, безусловно, проблема, потому что вы за это излишнее тепло еще и платите. В выигрышном положении тут те, кто живет в современных домах, где разводка отопления не вертикальная (как в большинстве советских многоэтажек), а горизонтальная. В этом случае можно установить у себя на батареи не только теплорегуляторы, но и индивидуальные счетчики тепла. Тогда независимо от причуд погоды и отопительного сезона, вы будете платить за ту температуру в квартире, которая вам лично нужна.

-Надо понимать, что, к сожалению, уже запущенную систему отопления не так легко выключить — можно только снизить температуру теплоносителя, - говорит эксперт. - После остановки системы опять нужно провести те же процедуры, которые проводятся весной. Это долго, а может неожиданно опять похолодать.

Если батареи топят, но недостаточно, нужно обращаться к ресурсоснабжающим организациям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. А если отопление дали, но дома холодно?

По санитарным правилам, у нас в квартирах в обычных комнатах температура должна быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах — не ниже 20 градусов. Если она ниже, вы вправе не только жаловаться, но, при определенных условиях, и требовать перерасчета платы за отопление. Правда, как всегда, есть нюансы.

Нюанс первый — где и как мерять температуру.

- Меряется температура на одном метре от пола в середине проекции самой большой стены, - инструктирует Костянов.

Если по-простому, находите центр самой большой комнаты в квартире. Зрительно проводите диагонали из углов — где они пересекаются, там центр. В этом месте отмерьте метр от пола. Вот там и надо мерять температуру. Только предварительно закройте все двери и форточки. А также убедитесь, что до ближайшей батареи не меньше полметра.

Использовать можно обычный домашний термометр. Если он показывает меньше градусов, чем нужно, можете составлять акт. И это — второй нюанс.

Идеальный вариант — вызвать представителей управляющей компании или жилищной инспекции, чтобы температуру измерили и зафиксировали результаты в акте именно они. Но это не обязательно.

- Можете пригласить в качестве свидетелей двух соседей. Если вам вдруг скажут, что это неправильные свидетели, ссылайтесь на 491-е постановление правительства, где указано, что свидетелем в таких случаях может быть любой, кто достиг 18 лет и не проживает совместно с вами, - разъясняет Андрей Костянов. - Но если в качестве одного из свидетелей удастся привлечь председателя Совета дома, это лучше, это придаст документу большую весомость.

С актом надо идти в управляющую организацию (или в ту организацию, которая выставляет вам плату за отопление, - если не знаете, посмотрите в платежке) и требовать перерасчета. Чего именно можно требовать и в каком размере, детально расписано в приложении к 354-му постановлению правительства: полностью его легко найти в интернете, а самое главное — в «Справке «КП».

КСТАТИ

Для москвичей инструкция по всем возможным проблемам, связанным с включением отопления, есть на официальном сайте мэра Москвы. Там указаны и необходимые телефоны:

В других регионах подобная информация, по идее, должна быть на соответствующих сайтах местных органов власти.

СПРАВКА «КП»

За что можно требовать перерасчета

1. Перебои с отоплением

Допустимая продолжительность перерывов:

-не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца

-не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры (см. следующий пункт)

-не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C

-не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C

Что можно требовать в случае нарушений:

за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва размер платы за отопление снижается на 0,15 процента

2. Температура в квартире ниже нормы (+18 °C - в обычных комнатах, +20 °C - в угловых комнатах)

Допустимое снижение:

-в ночное время (от 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 3 °C

-в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) температура ниже нормативной не допускается

Что можно требовать в случае нарушений:

-за каждый час отклонения температуры воздуха размер платы за отопление снижается на 0,15 процента