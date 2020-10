Вирусы, про которые мы забыли. А они про нас — нет

Плохая новость: коронавирус не спешит сдавать позиции, а на подмогу уже спешат сезонные ОРВИ и грипп. Хорошая новость: с ними можно не только бороться, но и предотвращать их. Но следует заниматься профилактикой обдуманно!

Для этого отделяем вирусы от бактерий, вредные советы от полезных бабушкиных рецептов, а неизвестные науке лекарства — от проверенных препаратов.

Как работают вирусы

Вирусы — это представители микроскопической формы жизни. Они даже не имеют своей клеточной структуры, зато могут использовать чужие клетки для существования и размножения.

Именно вирусы являются возбудителями таких инфекций, как грипп, корь и гепатит С. Как понятно из названия, ОРВИ тоже появляется «благодаря» вирусам. Но это не конкретное заболевание, а общее название для всей группы — всего же острых респираторных вирусных инфекций насчитывается более 300.

Не стоит также путать вирусы и бактерии: вторые – это полноценные клетки, которые могут размножаться. Лечение вирусных и бактериальных заболеваний существенно различается именно из-за их разной природы. Проще говоря, вирусы бесполезно лечить антибиотиками.

ВАЖНО

Как помогает профилактика Грипп и ОРВИ занимают первое место по частоте и количеству случаев в мире и составляют 95 % всех инфекционных заболеваний. В России ежегодно заболевают 27,3-41,2 млн человек. Особенно опасен осенне-зимний период: вирусы легко переносят мороз, а вот иммунитет в это время слабеет.

Первый защитник организма от вирусов — врожденный иммунитет. Его клетки способны распознать и задержать патогены, но лишь на некоторое время.

Направить внимание стоит на иммунитет приобретенный — его укрепление и есть профилактика болезней.

При столкновении с «врагом» иммунная система образует специфические антитела, которые присоединяются к вирусу и могут его обезвредить. Это первый вид приобретенного иммунитета — гуморальный. Второй вид называется клеточным иммунитетом. Он основан самыми настоящими убийцами вирусов — эти клетки даже называются Т-киллерами.

Ещё одна защитная реакция организма — производство интерферона. Он начинает вырабатываться в ответ на вторжение вируса и препятствует его размножению.

Усилить все эти способы защиты можно с помощью правильного питания, умеренной физической активности, закаливания, народных и лекарственных средств. А приобрести иммунитет против конкретного вируса поможет вакцинация

ВАЖНО

Вакцинация может защитить только от гриппа — привиться от нескольких сотен видов ОРВИ невозможно. При этом дети болеют ими в 500-700 раз чаще, чем гриппом.

Народные средства

Молоко с содой, горячий чай с медом или несколько зубчиков чеснока... Все эти рецепты наверняка знакомы вам с детства. Но привычное — ещё не значит полезное.

Так, многие растения, которые используются для приготовления настоев или отваров, являются сильными аллергенами. Они могут не только не повысить иммунитет, но и вызвать обратный эффект. А фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах лука и чеснока, убивают только некоторые бактерии и грибы — их противовирусное действие совсем незначительно.

Употребление молока с содой имеет смысл, если болезнь все-таки наступила: оно поможет снять воспаление и ускорить процесс выздоровления. Однако его не стоит принимать детям до 3 лет и людям, склонным к аллергии.

Мед содержит витамины С и Е — они действительно пригодятся для профилактики простуды. Вот только температура воды при этом должна быть не больше 40 градусов. А в горячем чае полезные свойства меда растворятся во всех смыслах.

Лекарственные средства

Витающая в воздухе паника и приближение сезона простуд может привести к покупке всех средств, которые только нашлись в интернете или аптеке. Но куда больше пользы принесет следующая схема действий: успокоиться — изучить состав — принимать только проверенные средства

Примером такого препарата является Цитовир-3 [1]. Он содержит сразу 3 активных компонента для профилактики и борьбы с вирусами [2] :

1. Бендазол

С его помощью в организме стимулируется выработка эндогенного интерферона — того самого, который нормализует иммунный ответ организма на различные внешние «атаки»

2. Тимоген

Альфа-глутамил-триптофан, или тимоген, усиливает иммуномодулирующее действие бендазола и нормализует Т-клеточное звено иммунитета

3. Аскорбиновая кислота

Она активирует гуморальное звено иммунитета, нормализует проницаемость капилляров и проявляет антиоксидантные свойства — все это повышает устойчивость организма к инфекции.

Благодаря комплексному воздействию на иммунную систему, препарат помогает защищать организм от воздействия вирусов гриппа А и В, семейства коронавирусов и других возбудителей ОРВИ. А к его дополнительным преимуществам относятся:

Безопасность для всей семьи — препарат разрешен детям от 1 года;

Удобная форма — капсулы для взрослых, сладкий сироп или порошок для детей;

Простой курс приема — 4 дня подряд.

Узнать больше — на сайте производителя.

