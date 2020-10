Как предупредить осложнения при гриппе и вирусных инфекциях

Depositphotos

Лучшим методом профилактики гриппа является вакцинация. Причем, в 2020 году сделать прививку от гриппа особенно важно: специалисты ВОЗ предупредили, что в нынешнем эпидсезоне к россиянам придут три штамма гриппа, с которыми люди давно не сталкивались. Как следствие, болеть ими граждане будут тяжело, возможны осложнения. К тому же одновременно с гриппом люди могут заразиться и новой коронавирусной инфекцией. Как поведут себя эти две инфекции вместе, эпидемиологи пока не могут предсказать.

Вакцинироваться от ОРВИ, к сожалению, невозможно. Вирусных инфекций в холодное время года «гуляет» огромное количество. Это разнообразные штаммы аденовирусов, риновирусов, давно известных коронавирусов, бокавирусов и другие. Симптомами ОРВИ становятся насморк и заложенность носа, боль в горле, слабость. Позже к ним присоединяются головная боль, боль в горле и повышение температуры.

Грипп часто путают с ОРВИ, но его симптоматика отличается. У заболевшего гриппом человека внезапно и сильно повышается температура, и только после этого начинаются головная и мышечные боли, слабость, резь в глазах. Насморк для гриппа нетипичен, а кашель сначала сухой и непродуктивный.

Инкубационный период гриппа составляет 3-4 дня. Основной путь заражения – воздушно-капельный. В выдыхаемом больным человеком воздухе содержатся мельчайшие частицы вируса. Вдыхая их, здоровый человек заражается. Второй частый путь заражения – контактно-бытовой, когда человек прикасается к загрязненной вирусными частицами поверхности, вирус остается на его руках. Если, не помыв руки, прикоснуться к слизистым оболочкам (носу, рту, глазам) можно заразиться. Обычно люди заражаются в магазинах, офисах, общественном транспорте.

Опасность вирусных инфекций – осложнения. Незамеченные и не вылеченные вовремя осложнения могут обернуться серьезными заболеваниями или даже стать причиной летального исхода. Грипп может спровоцировать развитие бактериальных инфекций, пневмонии, гнойно-воспалительных процессов придаточных пазух носа, среднего уха, дыхательных путей, инфекций мочевыводящих путей. Иногда может возникнуть миокардит, энцефалит или неврит. При этом, чаще осложнения возникают у детей и пожилых людей, либо у тех, чей иммунитет уже ослаблен. Осложнения страшны и для тех, кто заразился новой коронавирусной инфекцией.

При ОРВИ первой помощью при ухудшении самочувствия часто становятся средства для промывания носа, которые снимают заложенность и помогают очистить носовые пазухи, чтобы в них не развился застой.

Если температура тела не поднимается выше 38 градусов, снижать ее не нужно. Но при гриппе температура тела поднимается выше. Повышение температуры тела сопровождается тахикардией (учащением сердечных сокращений) и учащённым дыханием (на каждый градус больше 37°С частота сердечных сокращений увеличивается на 20 ударов в минуту, частота дыхания – на 4 дыхательных движения за 1 минуту). Это может грозить осложнениями на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Температуру выше 38 градусов врачи рекомендуют снижать. В роли жаропонижающего обычно выступают препараты, содержащие парацетамол как один из наиболее эффективных и при этом безопасных веществ. Как правило, аптека располагает широким ассортиментом препаратов, содержащих парацетамол, это может быть, например, Пентафлуцин, Гриппостад или широко известный АнтиГриппин от НатурПродукт. При наличии кашля с мокротой часто назначают муколитики.

Доказано, что парацетамол противодействует воспалительной реакции, в том числе и в легких [2], и уменьшает ущерб, наносимый иммунной системой клеткам организма [3]. Это его свойство активно применяется в терапии известных и новых вирусных инфекций. Дело в том, что бронхит и пневмония часто становятся осложнениями вирусных инфекций, в том числе гриппа и даже коронавируса. Бывает и так, к примеру, при новых вирусных инфекциях, что вирус начинает провоцировать иммунную систему организма на разрушение собственных клеток. Тогда возникает неконтролируемая воспалительная реакция, которая сама себя усиливает: клетки организма в зоне ее действия разрушаются, и это провоцирует иммунную систему на еще более агрессивный ответ, цикл повторяется. Клетки легких и прилежащих сосудов разрушаются, и приток кислорода в организм снижается. С нарастанием воспаления в легких в процесс вовлекаются их новые участки, и при усугублении недостатка кислорода до критического уровня возникает угроза жизни пациента. Противовоспалительный эффект парацетамола может предотвратить развитие этого осложнения. Поэтому ВОЗ рекомендует парацетамол-содержащие препараты для лечения ОРВИ, в число которых входит и COVID-19, вызываемый вирусной инфекцией из семейства коронавирусов.

При этом, парацетамол является одним из наиболее безопасных действующих веществ. Парацетамол и парацетамол-содержащие препараты разрешены беременным и детям с 3 месяцев. ВОЗ рекомендует парацетамол как препарат первого выбора в качестве жаропонижающего или обезболивающего средства для детей с 3 месяцев, что подтверждает его высокий уровень безопасности [6,7,8,9]. Разовые дозы парацетамола для приема внутрь для детей в возрасте 6-12 лет - 250-500 мг, 1-5 лет - 120-250 мг, от 3 месяцев до 1 года - 60-120 мг, до 3 месяцев - 10 мг/кг.

К слову сказать, несмотря на то, что сейчас парацетамол используют повсеместно, широкое применение этот препарат получил не так давно. Только в 1949 году в Великобритании была разработана технология промышленного производства высокоочищенного препарата и доказана его безопасность [4]. Началу массового производства парацетамола способствовал высокий спрос населения на лекарственные средства, одновременно обладающие выраженным противоболевым и жаропонижающим действием с минимумом (а в идеале – отсутствием) побочных эффектов при применении в дозе, не превышающей рекомендации. В 1995 г. эксперты ВОЗ провели сравнительную оценку препаратов разных групп с сочетанным анальгетическим (обезболивающим) и жаропонижающим действием. По критерию «эффективность/безопасность» первое место получил именно парацетамол [4]/

