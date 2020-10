У Рудковской и Плющенко родился сын

Маленький Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года Фото: СОЦСЕТИ

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями чудесного мальчика. Второго сына звездным супругам родила суррогатная мама.

Яна Рудковская поделилась радостным событием в блоге. Продюсер опубликовала трогательное семейное фото из роддома. В кадре блондинка позирует рядом с сыном Александром и супругом Евгением Плющенко. Счастливый отец держит на руках новорожденного сыночка. "Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко", - написала под снимком Яна.

Евгений тоже опубликовал памятный кадр. "Arseniy Plushenko welcome in our world Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020!", - написал Олимпийский чемпион.

Для Евгения этот малыш стал третьим ребенком - от первого брака с Марией Ермак у него есть сын Егор. В браке с Яной на свет появились два сына - Александр и Арсений.

Рудковская от союза с миллиардером Виктором Батуриным воспитывает сыновей Андрея (родился 15 сентября 2001 года) и Николая (родился 28 июня 2002 года). 25 декабря 2011 года Яна публично признала, что Андрей - приемный. Его биологическая мать - вторая жена миллиардера Юлия Салтовец.

Стоит отметить, что ранее Рудковская рассказывала, что они с Евгением Плющенко выбрали суррогатную мать. Продюсер отметила, что договоренность с женщиной достигнута, и им осталось уладить только юридические вопросы. "Мне важно, чтобы у нее уже был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали", - призналась знаменитость в интервью журналу Hello.

Кроме того, Яна отметила, что хотела бы выстроить хорошие отношения с будущей суррогатной матерью их с Евгением ребенка. "Я надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем", - заверила продюсер.

В середине ноября 2019 года в эфире реалити-шоу "ЯнаСупер" знаменитость рассказала о многочисленных неудачных попытках завести второго общего с Евгением. Звезда откровенно поделилась, что несколько раз пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО. Однако все ее попытки были неудачными, и эмбрионы так и не прижились.