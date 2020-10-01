«Старое Новое»: московские школьники организовали свое дело по сбору и переделке старых вещей

Ребята шили маски для волонтеров акции "Мы вместе"

16-летний Михаил и 15-летняя Юлия — ученики школы № 152 города Москвы, а по совместительству еще и юные предприниматели. У ребят уже есть свой собственный проект «Старое Новое», который приносит доход и помогает благотворительным фондам.

Расшевелить предпринимательскую жилку Михаилу помог школьный преподаватель, который в 2018 году предложил мальчику поучаствовать в чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills. Тогда Миша вместе со своим одноклассником завоевали золото.

— На тот момент у нас, конечно, были какие-то базовые знания из серии «Прибыль = доход – убытки», но подготовка к чемпионату и сами соревнования подняли наши знания на достаточно высокий уровень, — рассказал Михаил порталу Открытые НКО. Эти знания помогли Михаилу и Юлии, которая учится на класс младше, создать собственный эко-проект «Старое Новое», поскольку ребят очень волнует глобальная проблема – сверхпотребление.

Фото: БФ «Дельфиненок»

— Мы все покупаем и заказываем очень много вещей, не знаем потом, что с ними делать, многое выбрасывается…. Поэтому мы придумали проект, чтобы помогать людям либо избавляться от вещей, которые не нужны им, но могут пригодиться другим, либо давать старым вещам вторую жизнь, — рассказывает Михаил. — Недавно к нам обратился человек, которому было жалко расставаться с футболкой, но и носить ее уже не хотел. Юля (она у нас пока за швейной машинкой сидит, но планируем развиваться и нанимать швей) сделала из футболки чехол для чемодана. Есть и другой кейс — недавно учитель заказала у нас сумку, чтобы носить учебники из кабинета в кабинет. Сумка тоже была сделана из старой вещи. У нас есть прибыль и это приятно, но еще приятнее — видеть эмоции наших клиентов.

Ребята регулярно устраивают дни сбора старых вещей — ставят ящики около школы и все желающие могут принести ненужную одежду. К этим акциям присоединяются и родители школьников, и учителя и даже жители близлежащих домов. Часть вещей ребята отдают в Second hand, а остальные реконструируются и продаются в соцсетях проекта. Юля и Миша принимают активное участие в благотворительных акциях, поэтому поделились одеждой с благотворительным фондом «Второе дыхание». А весной, во время карантина, Юля отшила маски для волонтеров Всероссийского движения «Мы вместе».

Часть вещей ребята отдают благотворительному фонду «Второе дыхание»

Пока ребята работают по комиссионному договору, но Михаил уже собирает документы, чтобы оформить ИП на упрощенной основе — говорит, что так удобнее будет работать и можно будет получить налоговые каникулы. А в дальнейшем есть планы расширить проект и распространить его и на другие регионы.

Кстати, опыт, полученный уже и на практике, помог Мише и Юле и в этом году завоевать «золото» по направлению «Предпринимательство» в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills.

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