Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

"Изменений к лучшему нет": тяжелая болезнь сделала из Юрия Антонова затворника

Знаменитый музыкант почти год не покидает свой загородный дом
Ольга ЛИБГАРДТ
КомментироватьОставить комментарий
Знаменитый музыкант почти год не покидает свой загородный дом

Знаменитый музыкант почти год не покидает свой загородный дом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Антонов больше года тяжело болеет. В 2018 году знаменитый музыкант получил травму колена, а затем перенес несколько операций. Недуг стал для звезды настоящим испытанием. Ведь болезнь разрушила планы 75-летнего артиста.

"Я в изоляции с января находился. У меня проблемы со здоровьем начались раньше пандемии. Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Пришлось отменить запланированный в декабре 2019 года концерт в Кремле. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", - откровенничает Юрий Антонов.

Певец старается не унывать, а вынужденное затворничество переносит легко. В огромном загородном особняке артист держит много животных. Обслуживающий персонал помогает Юрию Михайловичу по хозяйству.

"Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям", - цитирует звезду "Вечерняя Москва".

Напомним, в середине июля 2020 года стало известно, что Юрий Антонов был экстренно госпитализирован. Артисту провели срочную операцию на колене. Боль в ноге стала невыносимой. "Операция прошла успешно, теперь буду восстанавливаться. Действительно у меня уже были проблемы с коленкой. Но тогда меня беспокоил мениск. А сейчас уже совсем другая история. Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно", - рассказал он.

Отметим, Антонов был женат трижды. Первая избранница Анастасия сейчас живет в США. Вторая жена - в Хорватии. Музыкант даже пожил с ней в Югославии некоторое время. В третьем браке у Юрия Михайловича родились двое детей: дочь Людмила и сын Михаил. Наследница певца сейчас проживает вместе с матерью Анной в Париже. А вот сын, который родился в 1996 году, сейчас обосновался в Москве.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЮрий Антонов: досье KP.RU

Рекомендуемые