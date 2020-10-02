"Изменений к лучшему нет": тяжелая болезнь сделала из Юрия Антонова затворника

Знаменитый музыкант почти год не покидает свой загородный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Антонов больше года тяжело болеет. В 2018 году знаменитый музыкант получил травму колена, а затем перенес несколько операций. Недуг стал для звезды настоящим испытанием. Ведь болезнь разрушила планы 75-летнего артиста.

"Я в изоляции с января находился. У меня проблемы со здоровьем начались раньше пандемии. Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Пришлось отменить запланированный в декабре 2019 года концерт в Кремле. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", - откровенничает Юрий Антонов.

Певец старается не унывать, а вынужденное затворничество переносит легко. В огромном загородном особняке артист держит много животных. Обслуживающий персонал помогает Юрию Михайловичу по хозяйству.

"Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям", - цитирует звезду "Вечерняя Москва".

Напомним, в середине июля 2020 года стало известно, что Юрий Антонов был экстренно госпитализирован. Артисту провели срочную операцию на колене. Боль в ноге стала невыносимой. "Операция прошла успешно, теперь буду восстанавливаться. Действительно у меня уже были проблемы с коленкой. Но тогда меня беспокоил мениск. А сейчас уже совсем другая история. Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно", - рассказал он.

Отметим, Антонов был женат трижды. Первая избранница Анастасия сейчас живет в США. Вторая жена - в Хорватии. Музыкант даже пожил с ней в Югославии некоторое время. В третьем браке у Юрия Михайловича родились двое детей: дочь Людмила и сын Михаил. Наследница певца сейчас проживает вместе с матерью Анной в Париже. А вот сын, который родился в 1996 году, сейчас обосновался в Москве.