«Осторожно, лоси»: в авариях с дикими животными каждый год гибнут люди

Сбивших сохатых и косуль ждут большие штрафы Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

У лосей (а их в столичном регионе, говорят, больше 10 тысяч штук) во второй половине сентября начался гон. Природа зовет размножаться! Поэтому в поисках самочек сохатые без всякого стеснения выходят на дороги. На днях, например, лось спокойно прошелся между обалдевших водителей по МКАД в районе Химок. Тут надо понимать, что лось на самом деле вовсе не ми-ми-ми-животное из мультиков, а огромный зверь весом до 500 кило.

Встретить сейчас короля подмосковных лесов на дорогах и шоссе - обычное дело. А если ночью? А если машина движется на большой скорости?

ВЕСНА И ОСЕНЬ

Аварии с участием выскакивающих из леса диких животных - явление, увы, обычное.

Сообщения о погибших в таких ДТП людях поступают каждый год. Порой все превращается в настоящие кровавые трагедии. Несколько лет назад неподалеку от подмосковного Егорьевска «Ниссан Альмера» врезался во взрослого лося. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и трое его пассажиров погибли на месте. Еще один мужчина впал в кому. В 2011-м под Коломной после столкновения с лосем микроавтобус вынесло на встречку. Итого - сразу пятеро погибших.

- У аварий с лесными животными есть несколько причин, - объясняет корреспонденту «Комсомольской правды» действующий участковый лесничий (анонимно). - Есть два сезона, когда лосей на дорогах становится больше. Да, в сентябре-октябре начинается гон. (У косуль, примерно на месяц-полтора раньше, - Авт.). Но весной тоже есть проблема - весной лосихи перед рождением малышей начинают отгонять от себя прошлогодних телят. Молодняк и начинает бродить самостоятельно в поисках пропитания. На дороги выходят часто.

ЛИСЫ И ЕНОТЫ - НЕ В СЧЕТ

- Каков масштаб трагедии в цифрах?

- Несколько человеческих смертей за год. В большинстве случаев, слава богу, водители отделываются ушибами или только легким испугом. По официальной статистике ежегодно на территории Московской области фиксируют 300-400 сбитых животных. Но в документы попадают далеко не все ДТП. О многих случаях водители предпочитают не сообщать, чтобы не нарваться на штраф (см. «Конкретно»). Они просто по-тихому увозят труп с собой. На мясо (см. «А еще был случай»). Думаю, официальные цифры нужно умножать на два, чтобы получить реальную картину.

При этом лесничий отмечает, что учет погибших в ДТП животных по большому счету ведется только по крупным - лоси, косули, кабаны.

- Под колесами машин гибнут и лисы, и еноты, и зайцы, но по ним сложно предъявлять кому-то претензии. Чаще всего водители даже не замечают, что сбили перебегавшее через дорогу небольшое животное.

С поведением животных, мигрирующих из одной части леса в другую через дороги, вроде бы все понятно. Но цифры таких аварий - внушительные. Тут проще все списать на «объективные обстоятельства» или все-таки можно что-то сделать, как-то решить эту проблему?

Специалист считает, что число аварий с участием диких животных сократить можно. Теоретически.

- Большинство этих ДТП происходит из-за превышения скоростного режима - потому что гоняют через леса, выжимая от 100 километров и выше. А на многих участках это просто чревато.

По словам нашего собеседника, еще одна серьезная проблема - отсутствие ограждений на большинстве дорог, в местах обитания лосей и косуль.

- По-хорошему, нужна сетка на самых проблемных участках. Проходы для животных надо оставлять только в некоторых местах, обвешивая их предупреждающими знаками. А так получается, что зверь может из леса в любой момент выскочить.

Тут нужно заметить, что некоторые животные после столкновений с машинами все-таки выживают. По данным Государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области, с начала года специалисты спасли около 40 пострадавших в авариях лесных обитателей.

Кстати, гон у лосей продлится до середины октября.

КОНКРЕТНО

Как действовать, если сбили зверя

1. Звоните в ГИБДД.

2. Приехавшие инспекторы зафиксируют происшедшее в протоколе и возьмут объяснение.

3. Имейте в виду, что по закону столкновение с любым животным на дороге - это дорожно-транспортное происшествие. Стало быть, уехать с места ДТП - это административный арест на 15 суток или лишение прав до полутора лет.

Сколько придется заплатить?

Лесные животные являются собственностью государства. Поэтому за погибшего под колесами сохатого или кабана придется заплатить. Расценки такие (руб.):

Кабан - 30 000

Косуля - 40 000

Марал - 60 000

Лось - 80 000

Беременная самка лося - 120 000.

Покрывает ли этот ущерб ОСАГО?

Да. Чаще всего страховщики удовлетворяют такие заявления. Но иногда приходится и судиться. При этом, если ваш автомобиль в результате столкновения пострадал, ремонтировать его придется уже за свой счет.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пять лет - за косулю

Иногда подобные ДТП с дикими животными доводят до уголовных дел. По крайней мере, сейчас одно из таких дел собираются рассматривать в Лотошинском суде Московской области. Начальника местного отдела охотничьего надзора Андрея Андрюкова обвиняют в браконьерстве.

Но, по словам Андрюкова, дело было так. В марте этого года ночью ему позвонил незнакомый водитель. Мол, сбил на своем УАЗике косулю, до ГИБДД дозвониться не может, просит приехать. Охотовед сел с сыном в авто, добрался до места аварии. Мобильная связь на лесной дороге работала с перебоями, он тоже не смог связаться с гаишникам. Зато дозвонился местному ветеринару, сообщил, что сейчас привезет сбитую косулю, чтобы тот выдал заключение. Стали грузить зверя в машину, а тот как начнет дергаться - агония началась. Охотовед сказал, что самец косули был весь переломан, поэтому он решил дострелить бедолагу. В общем, повезли животное в ветеринарку, чтобы оформить. И тут их останавливает патруль ГИБДД. Андрюков рассказывает, что один из сотрудников попросил его отрезать ляжку косули, охотовед отказался. За это, мол, на него в итоге и завели уголовное дело, выставив браконьером.

B машине начальника отдела охотничьего надзора Андрея Андрюкова (на фото) нашли тушку косули с огнестрельным ранением.

- Если б мы браконьерили, у нас были бы с собой фонари, мешки, ножи, - говорит Андрюков. - Но ничего этого при обыске в машинах не нашли. Есть заключение эксперта, в котором специалист подтверждает: судя по травмам, животное было сбито машиной, и что с такими переломами костей не протянуло бы и нескольких часов.

Анатолию Андрюкову по статье «Незаконная охота» грозит штраф до 1 млн рублей или реальный срок до 5 лет.

Так что если вы вдруг, не дай бог, сбили животное, не стоит пытаться увезти его с места куда бы то ни было. Полиция может трактовать это как браконьерство.