«Дашь ляжку? А то худо будет»: Начальник охотнадзора, которого обвинили в браконьерстве, заявил, что полицейские ему мстят

На днях эта история выползла в новостях. На окраине Подмосковья, в Лотошино, в машине начальника местного отдела охотничьего надзора Андрея Андрюкова нашли тушку косули с огнестрельным ранением. Застрелена из карабина, принадлежащего чиновнику. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Андрюкову, если его вину докажут, грозит штраф до 1 миллиона рублей, а то и реальный срок - до 4 лет тюрьмы.

Впрочем, у самого чиновника охотнадзора своя версия случившегося.

«ДОБИЛ, ЧТОБ НЕ МУЧИЛАСЬ»

Дело было еще месяц назад, в ночь на 27 марта, на лесной дороге между Лотошино и Старицей Тверской области.

- Меня сюда вызвали на ДТП, водитель «буханки» сбил косулю, - рассказывает корреспонденту «КП» тот самый Андрей Андрюков.

По словам сотрудника охотнадзора, такое происходит регулярно.

- У меня на участке - 14 муниципалитетов. Если в ДТП гибнет дикое животное, мы должны выехать на место, оформить все по закону. Моя обязанность зафиксировать гибель животного, которое принадлежит государству. За год у нас около 100 таких случаев бывает. Если гибнет косуля, ущерб госохотфонда оценивается в 40 тысяч рублей, марала - в 60 тысяч, лося - в 80. Этот ущерб списывается по ОСАГО. Страховщики чаще всего удовлетворяют заявление. Реже - с ними судятся.

Документ об оплате ущерба водителем.

Водитель старого УАЗа - сотрудник газовой службы, возвращавшийся домой в Лотошино из Тверской области. Андрюков рассказывает, что сбивший животное мужчина не смог дозвониться гаишникам и с нескольких попыток через знакомых нашел телефон местного представителя охотнадзора. Тому пришлось выезжать в ночь - говорит, повезло, что от дома до места аварии было что-то около 15 километров. На всякий случай взял с собой сына.

- В общем, оформил я свою часть документов. До гаишников тоже не смог дозвониться почему-то. Решили с водителем «буханки» ехать в райцентр, в отдел полиции, чтобы они там все зафиксировали. Косуля лежала в кювете. По правилам, я ее должен отвезти ветеринару, чтобы он зафиксировал гибель животного и проверил на различные инфекции - бешенство и все такое. Я с этой дороги позвонил ветеринару, что приеду. Стали грузить косулю ко мне в машину, а она вдруг начала шевелиться. Вскочила, но я же 30 лет охотоведом, я понял сразу, что это агония. Ну, я ее и пристрелил, чтоб не мучилась. (Ветеринары потом отметят: пуля вошла в область груди, - Авт.).

«МЕРТВУЮ КОСУЛЮ СПРЯТАЛИ В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ»

В общем, поехали. На первой машине Андрюков с сыном, за ними следом - «буханка». До города не доехали - увидели на обочине гаишников.

- Я остановился, ко мне подошел инспектор. Мол, наркотики или оружие есть? Я говорю: карабин, зарегистрированный. Он попросил подготовить салон и оружие к проверке.

По словам чиновника, увидев в багажнике косулю, выслушав историю про ДТП и почитав выписанную Андрюковым справку о гибели животного, полицейский сделал ему предложение.

- Он мне говорит: «Дашь ляжку? Давай отрежем?» Я ему отвечаю: «Не могу. Это же собственность государства». Тогда этот инспектор закрыл свой регистратор на груди и заявил: «Тогда я вам сейчас «нарисую» проблемы». И вызывает СОГ - следственно-оперативную группу. При этом - сотрудник полиции даже никаких документов не составил. Потом уже, задним числом, рапорт начальству написал. Ну, мы их дождались, вернулись вместе на место. Те зафиксировали наличие крови животного и в кювете, куда упала косуля после ДТП, и на бампере УАЗика, и на асфальте, где мы ее грузили.

Тем не менее у Андрюкова изъяли оружие и тушку косули.

- Они сначала повезли ее к ветеринару. Тот подтвердил: да, с такими травмами после аварии она бы не протянула и нескольких часов (в распоряжении «Комсомольской правды» есть это заключение эксперта, - Авт.). Но полицейские ему не поверили, решили найти других экспертов, а тушку косули увезли в магазин.

Фрагмент заключение ветеринара, проводившего вскрытие косули.

- Куда?!

- В небольшой магазинчик у нас тут в Лотошино. Освободили один из холодильников, стоящих в торговом зале, скинули туда труп животного, опечатали. Я отмечу: на тот момент полицейские не дали ветеринарам проверить косулю на наличие каких-либо опасных заболеваний, переносчиками которых могут быть дикие животные: сибирская язва, ящур, бешенство, бруцелез - там целый список. А они эту косулю бросили в магазине. Но это же не морг. Там же рядом всякие пельмени, колбаса, замороженные продукты, которые люди кушать будут…

Я, признаться, сначала подумал, что Андрей Андрюков сочиняет. А он мне присылает видео - снимал он с коллегами, когда узнали, что полиция косулю оставила в частном магазине. Действительно, холодильник в небольшом магазинчике. Продавец-азиат кивает: да, косуля, полиция, сказали - пусть полежит, мы ничего сделать не можем.

ФИГУРАНТ

Со слов Андрюкова, он после этого сам дважды вызывал в магазин наряд полиции: ну что за дела - в продуктовом холодильнике трупы диких зверей прятать?

- Нас с товарищами увезли в отдел, «чтобы взять объяснения», за это время тушку из магазина вывезли.

Прошел месяц. Чиновник охотнадзора Андрюков - фигурант уголовного дела по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». И настаивает, что весь сыр-бор начался из-за того, что он не дал ДПСнику разделать тушку косули. Сам он считает, что дело в итоге могут переквалифицировать на «какую-нибудь должностную статью».

- Крупный ущерб - это более 250 тысяч рублей. А косулю государство оценивает в 40 тысяч, - объясняет мужчина. - Кстати, у водителя «буханки» страховки на машину не было. Так что ущерб он из своего кармана оплатил. (Квитанция в распоряжении редакции, - Авт.).

СТРАННОСТИ ДЕЛА

Дело, конечно, интересное. В рассказе Андрея Андрюкова тоже есть определенные странности. По крайней мере, можно же предположить, что эту несчастную косулю на самом деле сбраконьерили?

Ночью? - спросите. Да, с нынешними «наворотами» в виде оптических прицелов с тепловизорами в темное время суток тоже охотятся. Некоторые браконьеры катаются по лесным дорогам, высматривая в «оптику» крупных животных. Ну а опытному охотнику и с расстояния, скажем, в 200 метров положить косулю - вполне реально (у него же оптика, опять же).

Меня больше всего смутил сам выстрел. Если человек хотел добить, куда бы стрелял? Логично предположить, что в голову. Так надежнее. Я, конечно, размышляю тут как обыватель.

- А я стрелял бы в область сердца, - говорит мне знакомый охотник. - К тому же, животное движется, дергается в агонии.

Цитата из заключения ветеринара по трупу косули: «По характеру переломов конечностей (многочисленные оскольчатые переломы трубчатых костей справа), а также ребер (тоже справа) вероятнее всего животное было сбито машиной… Непосредственной причиной гибели животного стало обширное кровотечение в грудную полость в результате пулевого ранения… По характеру травм, причиненных животному в виде переломов, можно утверждать, что данное дикое травоядное погибло бы в течение нескольких часов».

- Еще сомнительно, что они могли бы так замаскировать браконьерство. Да, можно предположить, что они ее сначала застрелили. Но потом переехать тушку, разворотив, чтобы инсценировать ДТП? Возможно. Но очень сомнительно.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий по этой истории.