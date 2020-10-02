Covid-19 стал распространенным сюжетом кошмарных снов

Анализ показал, что содержание более половины кошмарных снов связано с теми или иными проявлениями пандемии Фото: Shutterstock

Хорошо, коли вам каждую ночь, как и одному из пациентов профессора Преображенского из “Собачьего сердца”, снятся обнаженные девушки - стаями. Но обычно столь желанные видения вытесняет из снов всякая ерунда. Согласно популярной в научных кругах гипотезе непрерывности сновидений, наши ночные грезы являются продолжением реальной жизни (видимо, в окружающей нас действительности наблюдается некий дефицит обнаженных девушек)...

Но, отталкиваясь от этого тезиса, команда психологов из группы “Сон и сознание” университета Хельсинки решила выяснить, как пандемия повлияла на качество сна и содержание наших сновидений. Для этого горячие финские исследователи провели интересный эксперимент. Во время шестой недели карантина (а в Финляндии, в отличие от соседней Швеции, была введена самая настоящая блокировка - авт.) ученые со страниц крупнейшей национальной газеты Helsingin Sanomat обратились к читателям с просьбой поделиться отчетами о сновидениях, которые они видели последние несколько ночей. Ответственные финны отложили на время срач в интернете (ну, они ведь, наверное, в часы досуга делают то же самое, что и мы?) и принялись помогать ученым. В общей сложности в исследовании приняло участие 4275 человек. Из них:

57,5% работали на удаленке

12% по-прежнему ездили на службу

10,2% были студентами

8,6% вышли на пенсию

8,7% оказались безработными.

Согласно отчетам, сон в эпоху пандемии оказался противоречивым явлением. Начнем с хороших новостей, выяснилось, что финские карантинщики стали спать значительно больше: об этом сообщили 54,2% респондентов (при этом каждый десятый сетовал, что засыпать стало труднее). Но, перефрефразируя Гойю, сон разума во времена самоизоляции рождает чудовищ. Каждого четвертого финна (26%) стали чаще мучить ночные кошмары, еще примерно столько же (28,6%) начали чаще просыпаться по ночам.

Что же снится людям во время самоизоляции? Чтобы выяснить это, ученые придумали любопытный способ анализа. Отчеты о сновидениях они преобразовали в списки слов. Например, отчет о сновидении “У меня был туберкулез, и врач рассердился на меня, потому что я не пришел к нему, когда появился первый симптом”, был записан как “туберкулез-врач-гнев-симптом."

Полученные списки слов обработали с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), который выявлял часто повторяющиеся комбинации слов и группировал словесные ассоциации по тематическим кластерам. Например, такие словесные ассоциации как “возвращение – пропавший без вести”, “пропавший – чемодан” , “пропавший – автобус” , “автобус – переполненность” ,”чемодан - потерянный” , “потерянный - город” , “город - улица” были объединены в кластер снов “Трудности в поездке, многолюдность”. Всего в общей сложности искусственный интеллект выделил 33 группы ассоциаций. При этом 20 из них можно отнести к категории ночных кошмаров. А те в свою очередь на 55% сотканы из переживаний, связанных с пандемией COVID-19!

- Анализ показал, что содержание более половины кошмарных снов связано с теми или иными проявлениями пандемии, - констатирует ведущий автор исследования Ану-Катариина Песонен. - Мы видим в ночных кошмарах мотивы нарушения безопасной дистанции, заражения коронавирусом, медицинских масок и других средств защиты, ощущение антиутопии и апокалипсиса. Известно, что содержание сновидений не является полностью произвольным. Повторяющиеся сильные кошмары - это проявление посттравматического стресса, который переживали люди в связи с коронавирусом.

Если придирчивым взглядом пробежаться по описаниям финских сновидений, то в глаза бросается ряд странностей. Например, в них полностью отсутствует секс и ощущение полета - достаточно распространенный сюжет сновидений. Возможно, это объясняется финской сдержанностью, мол, даже во сне наши северные соседи не позволяют себе вольностей. Но можно многое объяснить тем, что опрос был проведен в самый разгар блокировки, когда нервная система людей была измотана. До начала отмены ограничений (детям разрешили пойти в школу) оставалось еще 10 дней. Люди сидят дома, а СМИ вовсю живописуют ужасы пандемии (чтобы никто не надумал сбежать из дома). Тут уже не до полетов и обнаженных девушек.

СОН В РУКУ!

Что снится людям во время блокировки

Смысловые ассоциации, которые искусственный интеллект выделил в отчетах о сновидениях

1. Трудности в поездке, многолюдность.

2. Пренебрежение социальным дистанцированием.

3. Хирургия и проблемы

4. Путешествия.

5. Насилие с оружием.

6. Карантин и симптомы болезни.

7. Война.

8. Апокалипсис.

9. Тело и волосы.

10. Прикосновения.

11. Ночной сюрприз.

12. Пожилые люди в опасности.

13. Огонь.

14. Незавершенная задача.

15. Умершая бабушка.

16. Туалет и очередь.

17. Ограбление.

18. Опоздание.

19. Концерт.

20. Отмена мероприятия.

21. Домашнее обучение.

22. Состояние опьянения.

24. Ссора с супругом.

25. Заражение коронавирусом.

26. Измена.

27. Самоизоляция.

28. Автомобильная авария

29. Смерть любимого человека.

30. Люди из событий прошлого.

31. Путешествие за границу.

32. Опозориться в публичном месте.

33. Пить алкоголь.