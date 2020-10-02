Генерал Анатолий Куликов: Я потерял в Карабахе около сотни солдат и двух своих замов. Сейчас - только дипломатия!

Генерал Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Анатолий Сергеевич, вы в 1990-х годах много занимались и Закавказьем, и Карабахом... Насколько для вас лично неожиданным стало обострение ситуации в этом регионе. Война...

- Начну, Александр, с того, что ещё в 1988-м, будучи комдивом, я отправлял отдельный батальон в Сумгаит (беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит, Азербайджанской ССР, произошли 27-29 февраля 1988 года — прим.ред). Потом были события в Баку...

И, конечно, руководство Советского Союза не могло допустить такого «средневековья» - взаимного уничтожения: советский человек поднимал руку на советского же человека, друг друга лишали жизни...

Я закончил академию в 1990-м, 25 июня был на приеме в Кремле у Горбачева вместе со своими однокурсниками – выпускниками.

- А это какая академия была?

- Генерального штаба.

- Так...

- А 26-го уже обедал со своим главкомом в Нахичевани. Вот так для меня началась моя послеакадемическая служба, в результате которой в начале 1990-х я имел по 280 командировок в году.

- Как тогда точно называлась ваша должность?

- Я был назначен командующим внутренними войсками по Северному Кавказу и Закавказью.

- Но крупномасштабное «средневековье», как вы его называете, не сразу же там началось...

- Конечно, не сразу. Я хорошо знал обстановку в том регионе. Например, как тогда, до начала тех ужасных событий, обстояло дело в Баку? Все часовые мастерские, авторемонт, где рукоделие нужно, - там всюду были армяне. А в Ереване, вот на этом туфе вулканическом вокруг города, азербайджанцы выращивали овощи, зелень - и кормили ими всю Армению. Когда начался этот конфликт, произошло взаимное изгнание, вот я попал туда снова уже в июле-августе 1990-го, - уже не было зелени и овощей в Ереване, и некому было машины ремонтировать в Баку.

Вот так начались первые последствия этого «средневековья»...

- Как же вы и ваши воины его преодолевали, как с ним боролись?

- Войска были туда направлены, конечно же, с миротворческой миссией. Мы встали между противоборствующими сторонами. И вот уже с середины 1991-го нас стали убивать и те, и другие...

- Ужас какой...

- ...потому что они были непримиримы.

Когда убедился, что нас уже убивают и те, и другие, в январе 1991-го года я написал статью «Кому мы нужны на Кавказе?». И вот я предложил вывести из того региона наши войска, и сказал - пусть они сами воюют между собой, пока не договорятся. Так и произошло.

- Вы ещё настаивали тогда на том, что - в условиях обострения межнациональных отношений, войскам, которые должны гасить эти конфликты, необходимо реформирование, а устаревшее вооружение требует модернизации.

- Да, Александр, ты и правда с моей статьей ознакомился.

А после распада СССР у нас уже свой Карабах появился на Северном Кавказе. Сначала - осетино-ингушский конфликт, потом - Чечня...

- Но и урегулированием вокруг Карабаха Россия по-прежнему занималась.

- Да... В том числе - и в составе «тройки», которая тогда была создана: «Россия - США-Франция». Даже, я помню, Соединенные Штаты в 1992-м предложили такой вариант – обменять территории Нагорно-Карабахской автономии, которая примыкает к Армении, на Нахичеванскую автономную область. (Анклав, входящий в состав Азербайджана. - А.Г.) Взаимно поменять, но это, конечно, не было воспринято, такой вариант был решительно отвергнут.

И там продолжалась война.

- Но тогда ее удалось остановить.

- Да...

Азербайджанская сторона, уже после нашего вывода, оказалась менее готовой к вооружённому противостоянию. И боевые действия, благодаря мудрому Гейдару Алиеву (занимал пост президента Азербайджана. - А.Г.) были остановлены.

На сегодняшний день Азербайджан, конечно, - самая богатая, на мой взгляд, страна региона. Я был там в 2011-м. Облетел всю республику - мой бывший коллега, министр МВД, дал мне вертолёт. И я был, конечно, потрясен.

Нынешний Баку - это Дубай. Что они сделали за это время! Были вложены большие деньги во все направления. Все дороги - хорошие. Районные центры обустроены...

И в вооруженные силы, в подготовку армии, также были направлены солидные средства.

Еще замечу, что, с военной точки зрения, мобилизационный потенциал Азербайджана составляет до миллиона человек.

(Это половина жителей нынешней Армении.)

Думаю, что все это - и богатство, и потенциал - и вселило уверенность в руководство республики в успехе проводимой сейчас операции...

А ещё руководители республик выступают, обозначая решительные цели. Как с одной, так и с другой стороны.

И вот у меня, как у человека, который провел не один год своей службы в этих «горячих точках», невольно возникает вопрос. А сколько они готовы положить своих сограждан для достижения этих целей? И будут ли среди этих жертв их близкие родственники? Вот на эти вопросы надо бы им ответить, прежде, чем поставить точку...

- Товарищ генерал армии! А что делать России в создавшейся ситуации?

- Россия уже сделала свое, она осудила вооруженное противостояние, призвала конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. То же самое сделала и трехсторонняя группа – «Россия - США - Франция».

Плюс - выражено решительное осуждение вмешательства других стран, третьей стороны. Мы понимаем, что речь идет о Турции.

Но вмешиваться сами а этот конфликт, я уверен, мы не станем. Посылать туда людей - тоже не будем.

Ты знаешь, я очень часто ссылаюсь на Ивана Ильина, нашего русского философа начала прошлого столетия. Он говорил, что умный политик знает, как остановить войну, а мудрый знает, как ее не допустить. И вот, если руководителям республик не хватило мудрости не начинать войну, то - дай Бог им ума - чтобы они могли остановить это кровопролитие.

- Понял. То есть, Россия, в данном случае, будет и дальше идти по пути дипломатии.

- Только так. А дальше... Пусть сами решают, насколько они готовы уничтожать собственный народ.

- Понял.

- Это не та ситуация, когда мы должны посылать туда свои Вооружённые Сиоы…

- А в советское время посылали.

- Да, в самое благоприятное время советское мы посылали туда свои миротворческие силы. И армяне считали, что мы защищаем азербайджанцев в Карабахе, а азербайджанцы думали, что - армян. И стали, как я тебе уже сказал, нас убивать.

- Извините.. А много тогда погибло наших?

- Пусть сами разбираются. Сами кашу заварили, вот - пусть теперь!

- Наших много погибло тогда вот?

- «Комсомольская правда» печатала полностью список всех погибших в этих конфликтах. Я могу ошибиться, но мы потеряли там около сотни человек.

- Только военных?

- Только военных, да. Там, в Карабахе, погибли два моих зама, заместители командующего – генерал Жинкин и полковник Блахотин. Это страшная трагедия!

Я повторяю, сама жизнь заставит противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. Не земля, не границы на земле важны, а - прежде всего, жизни людей! Пока они там этого не поймут - по Ивану Ильину, вот и будут…

- Спасибо. Удачи!