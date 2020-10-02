Генерал Анатолий Куликов: Я потерял в Карабахе около сотни солдат и двух своих замов. Сейчас - только дипломатия!

Генерал Анатолий Куликов
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
- Анатолий Сергеевич, вы в 1990-х годах много занимались и Закавказьем, и Карабахом... Насколько для вас лично неожиданным стало обострение ситуации в этом регионе. Война...
- Начну, Александр, с того, что ещё в 1988-м, будучи комдивом, я отправлял отдельный батальон в Сумгаит (беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит, Азербайджанской ССР, произошли 27-29 февраля 1988 года — прим.ред). Потом были события в Баку...
И, конечно, руководство Советского Союза не могло допустить такого «средневековья» - взаимного уничтожения: советский человек поднимал руку на советского же человека, друг друга лишали жизни...
Я закончил академию в 1990-м, 25 июня был на приеме в Кремле у Горбачева вместе со своими однокурсниками – выпускниками.
- А это какая академия была?
- Генерального штаба.
- Так...
- А 26-го уже обедал со своим главкомом в Нахичевани. Вот так для меня началась моя послеакадемическая служба, в результате которой в начале 1990-х я имел по 280 командировок в году.
- Как тогда точно называлась ваша должность?
- Я был назначен командующим внутренними войсками по Северному Кавказу и Закавказью.
- Но крупномасштабное «средневековье», как вы его называете, не сразу же там началось...
- Конечно, не сразу. Я хорошо знал обстановку в том регионе. Например, как тогда, до начала тех ужасных событий, обстояло дело в Баку? Все часовые мастерские, авторемонт, где рукоделие нужно, - там всюду были армяне. А в Ереване, вот на этом туфе вулканическом вокруг города, азербайджанцы выращивали овощи, зелень - и кормили ими всю Армению. Когда начался этот конфликт, произошло взаимное изгнание, вот я попал туда снова уже в июле-августе 1990-го, - уже не было зелени и овощей в Ереване, и некому было машины ремонтировать в Баку.
Вот так начались первые последствия этого «средневековья»...
- Как же вы и ваши воины его преодолевали, как с ним боролись?
- Войска были туда направлены, конечно же, с миротворческой миссией. Мы встали между противоборствующими сторонами. И вот уже с середины 1991-го нас стали убивать и те, и другие...
- Ужас какой...
- ...потому что они были непримиримы.
Когда убедился, что нас уже убивают и те, и другие, в январе 1991-го года я написал статью «Кому мы нужны на Кавказе?». И вот я предложил вывести из того региона наши войска, и сказал - пусть они сами воюют между собой, пока не договорятся. Так и произошло.
- Вы ещё настаивали тогда на том, что - в условиях обострения межнациональных отношений, войскам, которые должны гасить эти конфликты, необходимо реформирование, а устаревшее вооружение требует модернизации.
- Да, Александр, ты и правда с моей статьей ознакомился.
А после распада СССР у нас уже свой Карабах появился на Северном Кавказе. Сначала - осетино-ингушский конфликт, потом - Чечня...
- Но и урегулированием вокруг Карабаха Россия по-прежнему занималась.
- Да... В том числе - и в составе «тройки», которая тогда была создана: «Россия - США-Франция». Даже, я помню, Соединенные Штаты в 1992-м предложили такой вариант – обменять территории Нагорно-Карабахской автономии, которая примыкает к Армении, на Нахичеванскую автономную область. (Анклав, входящий в состав Азербайджана. - А.Г.) Взаимно поменять, но это, конечно, не было воспринято, такой вариант был решительно отвергнут.
И там продолжалась война.
- Но тогда ее удалось остановить.
- Да...
Азербайджанская сторона, уже после нашего вывода, оказалась менее готовой к вооружённому противостоянию. И боевые действия, благодаря мудрому Гейдару Алиеву (занимал пост президента Азербайджана. - А.Г.) были остановлены.
На сегодняшний день Азербайджан, конечно, - самая богатая, на мой взгляд, страна региона. Я был там в 2011-м. Облетел всю республику - мой бывший коллега, министр МВД, дал мне вертолёт. И я был, конечно, потрясен.
Нынешний Баку - это Дубай. Что они сделали за это время! Были вложены большие деньги во все направления. Все дороги - хорошие. Районные центры обустроены...
И в вооруженные силы, в подготовку армии, также были направлены солидные средства.
Еще замечу, что, с военной точки зрения, мобилизационный потенциал Азербайджана составляет до миллиона человек.
(Это половина жителей нынешней Армении.)
Думаю, что все это - и богатство, и потенциал - и вселило уверенность в руководство республики в успехе проводимой сейчас операции...
А ещё руководители республик выступают, обозначая решительные цели. Как с одной, так и с другой стороны.
И вот у меня, как у человека, который провел не один год своей службы в этих «горячих точках», невольно возникает вопрос. А сколько они готовы положить своих сограждан для достижения этих целей? И будут ли среди этих жертв их близкие родственники? Вот на эти вопросы надо бы им ответить, прежде, чем поставить точку...
- Товарищ генерал армии! А что делать России в создавшейся ситуации?
- Россия уже сделала свое, она осудила вооруженное противостояние, призвала конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. То же самое сделала и трехсторонняя группа – «Россия - США - Франция».
Плюс - выражено решительное осуждение вмешательства других стран, третьей стороны. Мы понимаем, что речь идет о Турции.
Но вмешиваться сами а этот конфликт, я уверен, мы не станем. Посылать туда людей - тоже не будем.
Ты знаешь, я очень часто ссылаюсь на Ивана Ильина, нашего русского философа начала прошлого столетия. Он говорил, что умный политик знает, как остановить войну, а мудрый знает, как ее не допустить. И вот, если руководителям республик не хватило мудрости не начинать войну, то - дай Бог им ума - чтобы они могли остановить это кровопролитие.
- Понял. То есть, Россия, в данном случае, будет и дальше идти по пути дипломатии.
- Только так. А дальше... Пусть сами решают, насколько они готовы уничтожать собственный народ.
- Понял.
- Это не та ситуация, когда мы должны посылать туда свои Вооружённые Сиоы…
- А в советское время посылали.
- Да, в самое благоприятное время советское мы посылали туда свои миротворческие силы. И армяне считали, что мы защищаем азербайджанцев в Карабахе, а азербайджанцы думали, что - армян. И стали, как я тебе уже сказал, нас убивать.
- Извините.. А много тогда погибло наших?
- Пусть сами разбираются. Сами кашу заварили, вот - пусть теперь!
- Наших много погибло тогда вот?
- «Комсомольская правда» печатала полностью список всех погибших в этих конфликтах. Я могу ошибиться, но мы потеряли там около сотни человек.
- Только военных?
- Только военных, да. Там, в Карабахе, погибли два моих зама, заместители командующего – генерал Жинкин и полковник Блахотин. Это страшная трагедия!
Я повторяю, сама жизнь заставит противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. Не земля, не границы на земле важны, а - прежде всего, жизни людей! Пока они там этого не поймут - по Ивану Ильину, вот и будут…
- Спасибо. Удачи!