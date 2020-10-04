Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 4 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости 4 октября 2020 года о конфликте в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Несмотря на настойчивые призывы мирового сообщества прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, стороны конфликта в Нагорном Карабахе 4 октября 2020 года продолжают военные операции.

К вечеру субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Кроме того, согласно заявлениям Баку, установлен контроль над населенным пунктом Магадиз. Последнему намерены вернуть историческое с азербайджанской точки зрения название Суговушан.

Ни власти НКР, ни Ереван потерю населенных пунктов не признают. Напротив, президент Армении Никол Пашинян в свою очередь подчеркнул, что в ходе конфликта Азербайджан не достиг ни одной стратегической военной задачи.

Также Пашинян заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть поднят на ближайшем заседании Минской группы ОБСЕ.

При этом обе стороны сообщают об обстрелах своих мирных поселений противником. По данным Минобороны Армении, очередному налету в субботу подвергся Степанакерт.

И армянская, и азербайджанская стороны заявляют о тяжелых потерях противника в живой силе и технике. По данным минобороны Армении, в субботу бои в регионе беспрерывно продолжались несколько часов.