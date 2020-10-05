- Лето, осень... Главное - хорошее настроение в любую погоду! Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы в век живем матриархата,

Теперь уж это не секрет.

Вон, бабье лето есть, ребята,

А нашего, мужского, нет.

Они как птицы, сбившись в стаи,

Терроризируют филфак,

Экспроприируют трамваи,

Машины, водку и табак.

Они в такси. Ну это Бог с ним.

Ведь занимаются уже

Стрельбой, футболом, даже боксом.

И зависают в гараже.

Так продолжайте в том же духе.

Водите трактор и «БелАЗ».

И уж совсем для показухи

Ходите в армию за нас.

Вот лично я не возражаю.

Без вас, как правило, грущу.

Я женщин с детства обожаю.

Но лето все же не прощу.