Ямбическая сила

Сергей Безруков в роли своего тезки Есенина. Фото: Кадр из фильма

Новейшая биография Есенина зачеркивает одноименный фильм, даже не удостоив адресной полемики. Согласно ей, Есенин происходил из приказчицкой, а не крестьянской семьи, с детства не носил креста, довольно скверно косил и очертя голову принял революцию, хоть и переживал за то, как она обходится с исконным землепашеским укладом. Дружил с евреями, не замечая их еврейства, что и нормально для среды, обнулившей национальные, конфессиональные и сословные перегородки. Все это ни грамма не меняет в образе златоуста русской поселянской вольницы - для тех, кому важны стихи. Но плющит и корежит всех, кто сделал Серегу нашего иконой борьбы с мировым кагалом и его сионистской пропагандой.

А таких немало.

Артист Виталий Безруков долгие годы служил в Театре сатиры, где главным был Плучек, кардиналом Ширвиндт, патриархом Менглет, прима-звездой Миронов и даже немецкое происхождение Татьяны Пельтцер не меняло общей удручающей картины. Говорят, ему приходилось играть в смену с Мироновым и видеть, как ползала выходит на первых же репликах, раз сегодня не Андрей. Может, и врут, но атмосфера никак не способствовала добрым чувствам к еврейству и его всемирному заговору.

Результатом чувств стал роман по мотивам расследований безумного юриста Хлысталова, всю жизнь искавшего еврейский след в смерти русских поэтов-самородков, убитых грузином Сталиным. В романе жиды сделали революцию против мужика, а когда златокудрый Есенин вступился за своих, замыслили его погубить. Для этого они обсадили его женой Райх, другом Мариенгофом, покровителем Троцким и американкой Дункан, чье имя Айседора и манера танцевать голой с красным флагом наводят на самые глубокие размышления. Жиды напустили на него Пастернака, который избил его в подворотне, Мандельштама, Блюмкина, который грабил лесом и расстреливал несчастных по темницам, и Анну Берзинь, про которую сто раз сказано, что она Абрамовна. От такого нажима Лель не мог не запить, но окончательно доконала его волшебная телеграмма Каменева великому князю, случайно подобранная им во время службы санитаром в Царском Селе. Телеграмма могла сгубить всю еврейскую оппозицию, поэтому Каменев нашептал Троцкому, Троцкий Блюмкину, Блюмкин Эрлиху, и все вместе свершили свое черное дело в гостинице «Англетер». Это никак не помогло оппозиции, которую всю съел Сталин, о котором в сериале сказано уклончиво, потому что вслед за евреями он съел и всех остальных, а это уже перебор.

В тексте «Смерть художественной фильмы» Лимонов писал, что сценарии пишутся людьми со слабыми мозгами для людей с еще более слабыми мозгами, и это сущая правда. Телеграмму с поздравлениями М. Романову выдумал Сталин, что не помешало Есенину найти ее в мусорке за 20 лет до того, ведь великий князь вечно разбрасывался телеграммами, а Есенин в молодости только и делал, что шастал по помойкам. Колоть его в дурке психотропами было трудно, ибо их изобрели только через 30 лет после его смерти. Блюмкин к ней непричастен, потому что был в это время с Рерихом в Тибете. Мешанина ранней советской жизни была гораздо круче всего, что мог вообразить романист Безруков.

Но что-то ему удалось, а именно - сын Сережа, он же Сергей Витальевич, который является совершенно идеальным воплощением Сергея нашего Александровича. Он чувствует стих и взвинченно-нервическую природу есенинского дара, хорош в загуле и ранимом отчаянии. И, не городи его герой батину антисемитскую чепуху, был бы отличным портретом народного любимца (если от фильма отмахнуть серий этак 7). Режиссер Зайцев имеет вкус к сценам гламурных запоев и посвятил им львиную долю сериалов «Чкалов» про Чкалова и «Есенин» про Есенина - тут бы тоже не помешала редактура. Однако, когда в первой серии золотая наша головушка строит глазки царским дочкам и кушает с ними кофий, выходила прекрасная байка про Ивана-дурака, который с царями накоротке, за словом в карман не лезет, сивку-бурку объездит и заморскую блоху подкует - и всем пацанам о том с блеском насвистит.

«ЕСЕНИН»

2005 г.

Реж. Игорь Зайцев.

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