В Египте найдены 59 абсолютно целых саркофагов, запечатанных 2700 лет назад

Власти Египта предъявили общественности 59 саркофагов, обнаруженных недавно во время раскопок в Саккаре Фото: REUTERS

Власти Египта предъявили общественности 59 саркофагов, обнаруженных недавно во время раскопок в Саккаре (Saqqara) – некрополе столицы Древнего Царства Мемфисе, расположенном примерно в 30 километрах к югу от Каира – нынешней столицы.

Саркофаги лежали штабелями в трех колодцах глубиной 12 метров. Их достали.

Саркофаги деревянные, не гнилые, расписаны хорошо сохранившимися красками. Все, запечатанные – то есть, нетронутые. В этом ученые убедили, распечатав один из них. Внутри обнаружили мумию. Остальные, надо полагать, тоже не пустые.

Саркофаги лежали штабелями в трех колодцах глубиной 12 метров. Их достали. Фото: REUTERS

Как рассказал Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) - генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта (secretary general of the Supreme Council of Antiquities), слова которого приводит портал ScienceAlert, мумии принадлежат жрецам, служившим примерно 2700 лет назад при фараонах XXVI династии.

Саркофаги отвезут в новый – так называемый - Большой музей (Grand Egyptian Museum), торжественное открытие которого задержал коронавирус. Но предварительно мумии изучат генетики. которые работают в рамках проекта Egyptian Mummies Project. Вот уже несколько лет они идентифицируют останки, проводят анализы ДНК, делают компьютерную томографию, выясняя чем при жизни болели их обладатели, от чего умерли и кому приходились родственниками.

Саркофаги деревянные, не гнилые, расписаны хорошо сохранившимися красками. Все, запечатанные – то есть, нетронутые. В этом ученые убедили, распечатав один из них. Фото: REUTERS

К примеру, при содействии вовлеченных в проект немецких ученых из института Макса Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета Тюбингена (University of Tuebingen) удалось частично восстановить геном обнаруженных ранее 90 египетских мумий возрастом от 3500 до 1500 лет. Проанализировав его, исследователи пришли к шокирующему выводу: древние египтяне не были африканцами. Генетически они были - выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

Генетическим европейцем был и фараон Тутанхамон. Об этом свидетельствовали образцы ДНК, взятые из костной ткани его мумии - конкретно из левого плеча и левой ноги. Более того, выяснилось: среди современных европейцев полно родственников Тутанхамона. В Великобритании, в Испании и во Франции их доля доходит до 60 процентов.

Внутри обнаружили мумию. Фото: REUTERS

ДНК древних египтян и современных европейцев сравнивали по так называемым гаплогруппам - характерным наборам генетических фрагментов, которые передаются из поколения в поколение, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона «выдала» общая гаплогруппа под названием R1b1a2, которая на удивление редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента.

Не исключено, что сюрпризы подобного рода преподнесут и ДНК тканей жрецов из саркофагов, обнаруженных в колодцах Саккары. Ученые пока заинтригованы.

О том, чем болели египетские мумии читайте здесь, а почему кричали, здесь.