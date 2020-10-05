Один полный бак на месяц: российские автомобилисты рассказали, как экономят на поездках

Почти у половины опрошенных расходы на машину не превышают 5 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России 47% семей являются счастливыми обладателями личного транспорта. Причем у каждой третьей ячейки общества по две машины, а у 15% — по три автомобиля и более. Больше всего зажиточных домохозяйств, где минимум два авто, на родине ГАЗа в Нижнем Новгороде, там таковых 36%. А в Санкт-Петербурге у каждой пятой семьи по три автомобиля и более. К таким выводам пришли в РГС Банке, опросив совершеннолетних респондентов в крупных городах страны.

А сколько люди тратят на эти самые машины в месяц? Ведь многих от покупки личного авто удерживает именно величина ежемесячных расходов. У 42% водителей на автомобиль уходит около 5 тысяч рублей в месяц. У каждого пятого траты от 5 до 10 тысяч рублей, у каждого 10-го — 10-15 тысяч, 16% – 15-20 тысяч рублей, а у 12% респондентов превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Антон Шапарин, вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС), считает что результаты исследования в очередной раз говорят о том, что у нас тотально низкий уровень автомобилизации в стране.

- Он должен быть гораздо выше, чтобы мы могли соответствовать показателям развитых стран, - говорит Шапарин. - Согласно статистике, которую дает ГИБДД, в среднем у нас 300 с лишним машин на 1000 жителей, а в развитых странах больше в разы. Нам абсолютно точно необходимо больше автомобилей на душу населения.

По словам вице-президента НАС, расходы на авто в 5000 рублей в месяц у половины автовладельцев говорят о том, что автомобилисты очень мало ездит.

- Это просто мизерные показатели потому, что на эти деньги вы один раз заправите полный бак бензина, а есть еще страховка, парковка, мойки, налоги, штрафы и прочее. Эти очень маленькие цифры говорят об очень плохой экономической ситуации в стране, - заключил наш эксперт.