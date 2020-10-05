Роспотребнадзор продолжает исследования по мониторингу состояния школьного питания

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Роспотребнадзор продолжает реализацию мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового питания и создание в России среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

Исследования по мониторингу состояния школьного питания пройдут в период с 21 сентября по 12 октября 2020 года в 24 пилотных российских регионах — во всех российских общеобразовательных учреждениях.

Исследования проводятся специалистами Роспотребнадзора при содействии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и организованы путем опроса/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений.

Проведение исследований — часть глобальной работы Роспотребнадзора в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», являющегося частью национального проекта «Демография». В рамках федерального проекта внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, в том числе детей, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности, и главное - насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов», — отметила Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в 2019 году ведомством уже была проведена серия пилотных исследований школьного питания в 5 российских регионах. По словам Анны Поповой, проведенные исследования Роспотребнадзора помогут понять, не только как питаются дети, например, в школе, но и получить ценную информацию о том, что они едят дома, какие пищевые привычки существуют в семье.

Так, мониторинг, проведенный в 2019 году, показал, что существуют значительные нарушения в питании школьников: пониженное потребление кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Актуальна проблема избыточного потребления детьми жиров (в том числе за счет избытка кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления (фаст-фуд) и легкоусвояемых углеводов (сладких газированных напитков и др.). При этом школьники достаточно редко употребляют в питании овощи и фрукты. До 20% детей в России имеют избыточную массу тела или ожирение.

1 мая 2020 года вступил в силу закон о бесплатном горячем питании школьников. По поручению Президента РФ всех учащихся младших классов обеспечат горячим питанием бесплатно. Формирование системы мониторинга и запуск масштабных пилотных исследований обеспечат контроль со стороны Роспотребнадзора за выполнением поручений Президента в рамках федерального проекта.

«Работу с родительским сообществом, ассоциациями и комитетами мы планируем вести в первую очередь. Это обязательное условие, так как именно это дает четкое понимание, что происходит в семье и как правильно, аргументированно и доходчиво объяснить правила здорового и качественного питания, а также составления рациона для детей», — отметила Анна Попова.

Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», регламентирующие нормы горячего питания в школах. Также разработаны методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», которые позволят родителям школьников оценить качество оказываемых услуг питания.

Также с 14 сентября по 5 октября 2020 года работает горячая линия РПН по школьному питанию, где можно получить ответы на интересующие вопросы.

Результаты исследований питания детей в образовательных учреждениях станут основой для совершенствования системы питания школьников, оптимизации детского питания - с учетом региональных особенностей. Полученные данные лягут в основу новых (актуализированных) рекомендаций по детскому питанию разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы по здоровому питанию - как для детей, так и для учителей и родителей.

Справочно:

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания детей в школах.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», для обеспечения работ оборудовано 17 испытательных лабораторных центров. Исследуются 12 групп пищевой продукции, каждая по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.). В рамках мониторинга усилен контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции.

Планируется, что в ходе реализации проекта более 30 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового и сбалансированного питания.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте www.здоровое-питание.рф.

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