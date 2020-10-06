Красноярские профессионалы старше 50 лет успешно выступили на чемпионате «Навыки мудрых»

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В этом году чемпионат проходил дистанционно – финалисты показывали класс на площадках в своих регионах. А эксперты Ворлдскиллс оценивали их с помощью дистанционных технологий.

Казалось бы, это у молодых есть азарт, и желание строить карьеру, а в 50+ специалист уже все доказал и себе, и профессиональному сообществу. На самом деле это не так. И первыми на призыв поучаствовать в соревнованиях откликнулись преподаватели и мастера производственного обучения, работающие в системе профессионального образования.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

-Ничего удивительного, - уверен директор Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Владимир Батурин. – В нашем колледже оборудованы мастерские и ведется подготовка по нескольким компетенциям Worldskills. Студенты уже поняли преимущества участия в этих соревнованиях, и стали требовать от своих педагогов все новых и новых знаний! Мы очень любим своих студентов и только радуемся, когда видим, что у них растет интерес к профессии. Ведь следом за этим растет и масштаб конкурса, а значит, к нам придут еще более мотивированные студенты. Мы не можем себе позволить не соответствовать их ожиданиям.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Конкурсные испытания в рамках национального первенства состоялись по 26 компетенциям из семи профессиональных областей: «Электромонтаж», «Организация экскурсионных услуг», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Сантехника и отопление», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Малярные и декоративные работы», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Администрирование отеля», «Технологии моды», «Лабораторный химический анализ», «Медицинский и социальный уход», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Преподавание в младших классах», «Хлебопечение», «Предпринимательство», «Геодезия», «Охрана труда», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства стал площадкой для компетенций «Парикмахерское искусство» и «Технологии моды».

-Конкуренция в моей компетенции очень большая – двенадцать финалистов, - рассказывает участница соревнований, мастер производственного обучения Галина Лыщицкая. – В ней, как и в спорте, нужна хорошая физическая форма, ведь вся работа - на ногах.

«Навыки мудрых» - это часть федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках проекта можно повысить квалификацию или освоить совершенно новую специальностьпо одной из 125 компетенции совершенно бесплатно. Так, например, поступила Ирина Бурмакина, участница национального первенствапо компетенции «Кондитерское дело». Ирина по образованию повар, но не кондитер, она учит будущих поваров в Красноярском техникуме индустрии гостеприимства и сервиса. При первой же возможности решила освоить новую компетенцию и рискнула участвовать в чемпионате. Ах, если бы вы знали, какие волшебные мини-пирожные из шоколадного и мангового мусса она приготовила!

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

-Само задание было технически не сложным: надо было приготовить миниатюру, корпусные конфеты и вылепить фигуру из мастики, - делится Ирина Бурмакина, - но времени на все это было в обрез. Самым трудным для меня было организовать себя, распланировать свои действия так, чтобы не тратить время впустую, чтобы успеть сделать главное.

Умение справиться со стрессом, организовать рабочее место и не паниковать, если допустил ошибку – эти навыки, приобретенные на конкурсе, Виктория Филофеева, участница национального финала в компетенции Технологии моды, мастер производственного обучения Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства теперь будет передавать своим студентам.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

-Мы готовим студентов к чемпионатам Worldskills, стараемся качественно передать им свой опыт и мастерство, но есть нюансы, которые можно понять, только побывав в шкуре участника, - рассказывает Виктория Филофеева. – На соревнованиях выигрывают не только самые умелые, но и самые стрессоустойчивые, умеющие приспосабливаться к ситуации и не обращающие внимания на какие-то технические огрехи. Сейчас я думаю, как передать своим ученикам именно эти навыки .

В рейтинге регионов Красноярский край занял восьмое место из сорока шести. Неплохо, но не идеально, считают участники соревнований. Новый отборочный цикл стартует уже скоро, самое время показать, на что способны возрастные профессионалы!