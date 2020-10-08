10 причин обратиться к репродуктологу

Многие уверены, что репродуктолог – это врач, который проводит программу экстракорпорального оплодотворения. Соответственно, обращаться к нему имеет смысл, только если вы решились на ЭКО. На самом деле это совсем не так. Давайте разберемся, в каких случаях нужно записаться на консультацию к этому специалисту.

1. На этапе планирования беременности

Планируя рождение ребенка, очень важно проверить, как функционирует репродуктивная система. Врач оценит овариальный резерв (количество яйцеклеток в яичниках), гормональный фон, проходимость маточных труб и множество других параметров, которые влияют не только на само зачатие, но и на благополучное течение беременности.

2. Если диагностировано бесплодие

О бесплодии говорят, если беременность не наступила в течение года активной половой жизни при условии, что партнеры не используют никаких средств контрацепции. Очень важно не затягивать с визитом к репродуктологу. Более того, если вы старше 35 лет, записаться на прием нужно уже через полгода. В процессе лечения бесплодия время является одним из решающих факторов. Почему?

Во-первых, большинство заболеваний гораздо легче скорректировать на ранней стадии. Когда патологический процесс усугубляется, восстановить естественную репродуктивную функцию становится все сложнее. Во-вторых, с возрастом количество яйцеклеток в яичниках сокращается, а их качество ухудшается. Вследствие этого шансы забеременеть с каждым годом становятся ниже, но при этом сильно возрастает риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями (особенно с синдромом Дауна).

3. Если имеются нарушения деятельности репродуктивной системы

Любые нарушения менструального цикла у женщины и даже незначительное снижение показателей спермограммы у мужчины могут затруднять процесс зачатия.

4. Если проведенное лечение не дает эффекта

В том случае, если акушер-гинеколог обнаружил какие-либо патологии, назначил курс лечения, но справиться с болезнью так и не удалось, надо обратиться за помощью к репродуктологу.

5. Если женщина планирует отложить рождение ребенка на будущее

Современные женщины нередко откладывают рождение ребенка на будущее, стремясь сначала получить хорошее образование и сделать карьеру. Чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемой бесплодия, можно заморозить свои яйцеклетки в молодом возрасте, когда к их количеству и качеству нет никаких претензий. Спустя годы, когда женщина будет готова стать мамой, ооциты разморозят и используют в программе ЭКО.

6. При невынашивании беременности

Если беременность наступает, но затем происходит выкидыш, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях (например, о проблемах свертывающей системы крови или изменениях в хромосомном наборе - кариотипе). Репродуктолог направит на консультацию к узким специалистам и поможет решить проблему.

7. Если есть наследственные заболевания

В современном мире ЭКО используется не только для лечения бесплодия, но и для того, чтобы предотвратить рождение ребенка с тяжелым наследственным заболеванием. С этой целью в программе экстракорпорального оплодотворения эмбрионы сначала тестируют на генетические патологии, а потом переносят в полость матки только те из них, которые не имеют отклонений.

8. Если были операции на яичниках

Репродуктолог оценит овариальный резерв и даст необходимые рекомендации.

9. При вынужденном бесплодии

Если женщина планирует беременность, но у нее нет партнера, которого она видит в качестве отца своего ребенка, может быть проведена программа ВРТ (внутриматочная инсеминация или ЭКО) с донорской спермой.

10. Если планируется лечение онкологического заболевания

Лучевая и химиотерапия крайне негативно влияют на репродуктивную функцию. Если пациенты в будущем планируют стать родителями, до начала лечения можно заморозить свои половые клетки, чтобы в дальнейшем использовать их для рождения ребенка в программе ЭКО.

В заключение хотелось бы сказать, что возможности современной медицины позволяют добиться наступления беременности даже в крайне сложных ситуациях. Не нужно откладывать визит к репродуктологу. Чем раньше врач обнаружит нарушения и проведет лечение, тем быстрее вы сможете стать родителями здорового малыша.

Материал подготовлен врачами Центра репродукции и генетики Нова Клиник.

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