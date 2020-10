Огней так много золотых, а я люблю Молчанова

70 лет исполняется сегодня, 7 октября, Владимиру Молчанову. Человеку, который знал грань между «до» и «после» полуночи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я не знаю, кого сегодня выпускники факультетов журналистики считают звездой в нашей профессии. Может, Дудя. Может, Ксению Собчак. Может, любого популярного кулинарного блогера. Для девяностых все было ясно: существовала плеяда телевизионщиков. Одним из них был Владимир Молчанов.

Ради него мы не спали ночью раз в месяц, с 1987 года по 1991-й. Молчанов же вел «До и после полуночи», а это всегда было интересно до последней фразы в эфире. Безукоризненно одетый, с правильными ударениями в каждом слове, но не диктор. Человек со своей точкой зрения. В этой программе соединялось все, чем жила страна в тот момент. Идеальный объект для исследования историка переходной эпохи. Например, первым «звездным» (как сейчас говорят) гостем передачи был Андрей Миронов. Он дал интервью в передаче, которое оказалось последним. После смерти Миронова Молчанов, который также работал в программе «Время», встретился с дикостью совершенной: официальная программа «Время» должна была давать некрологи только после смерти народных артистов СССР. А Миронов был «только лишь» народным РСФСР. Но в передаче «До и после полуночи» Молчанов отдал дань памяти артисту.

Интересно, что была и очень серьезная музыкальная составляющая передачи. Например, именно там состоялась премьера песни «Россия» Игоря Талькова. Но были и запреты. Даже «Паромщик» в исполнении Аллы Пугачевой не вышел в эфир из-за того, что редакторы углядели здесь намек на Солженицына. А самая первая программа была завершена клипом «We are the world, we are the children», где пело около 20 или 25 звезд мирового рока.

- Наш режиссер сделал, по-моему, 11 или 12 ошибок в титрах, - вспоминал потом Молчанов. - Потому что никто их не видел. Понимаете, мы их слышали на каких-то плохих пленках. Это было что-то. Боря Гребенщиков говорил мне, когда я его снимал: «Мы не могли поверить, когда это произошло».

Это было столкновение эпох. Редакторы еще искали намеки, а жизнь говорила уже вполне громко, прямо, без «экивоков». Однажды Молчанов обсуждал в эфире проблему СПИДа и произнес слово «презерватив». Редакцию «Останкино» завалили письмами школьные учителя, возмущенные тем, что Молчанов развращает молодое поколение.

Да, темы были самые разные, но всегда воспринимались остро. А Вильнюсские столкновения в 1991 году привели к закрытию программы. Дальше все было пунктирно: возобновили, закрыли, переименовали. Опять закрыли, а Молчанов сосредоточился на культуре. Он был хорошо образован. Его отцом был советский композитор Кирилл Молчанов, автор опер и музыки к фильмам, среди которых выделяются «Дело было в Пенькове» и «Доживем до понедельника». Именно он написал мелодию к песне «Огней так много золотых на улицах Саратова». Мать – актриса Марина Пастухова-Дмитриева, крестная мать – Ольга Книппер-Чехова.

Мальчик-мажор, все безупречно. Старшая сестра (по матери) – Анна Дмитриева, легендарный теннисный комментатор. Да и сам он был чемпионом в юношеском чемпионате СССР по теннису в парном разряде. Потом – работа переводчика-синхрониста в Голландии. Он общался с зарубежными журналистами и отточил стиль. Понял, как смотреть в камеру. Понял, как выглядеть идеально. И это осталось с ним навсегда, но, тем не менее, несколько лет он потратил для сбора информации о нацистских преступниках. Сидел в архивах. А потом, когда работал уже в Гостелерадио, написал совершенно прекрасное заявление об уходе: «Прошу уволить меня с должности политического обозревателя Гостелерадио СССР в связи с нежеланием участвовать в вашей деятельности».

Так он и живет сегодня – спустя время, фильмы, работу на негосударственных каналах. В год коронавируса он заперся в деревне в Старой Рузе с женой, дочерью, внуком и собакой. «Я считаю, что сохранение своей репутации — это один из самых важных аспектов в современной журналистике. Сейчас, увы, этого не происходит», - сказал Владимир Молчанов как-то на радио.

А еще он делал интервью с младшим Борманом (сыном того-самого), с Майей Плисецкой, с Анджеем Вайда и Вячеславом Полуниным. И еще тысячи имен, как подсчитали редакторы Владимира Молчанова. Он называет себя журналистом. Просто и без звездности. И его репутация уж точно сохранена.