Якутия ставит на газ: республика активно развивает рынок газомоторного топлива

Айсен Николаев поблагодарил участников и организаторов автопробега, которые популяризируют один из самых экологически чистых видов топлива

5 октября, в алмазной столице России состоялся торжественный финиш автоколонн участников Всероссийского автопробега «Из Питера в Мирный», проехавших от Санкт-Петербурга до якутского города Мирный на газомоторном топливе. Участники автопробега преодолели огромное расстояния - свыше 8 300 км. по территории 21 региона страны.

«МУЖЕСТВЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»

«Те, кто участвовал в автопробеге – это мужественные и счастливые люди, которые проехали всю страну с запада на восток. Они проверили себя и свои автомобили на прочность и ещё раз доказали безграничные возможности человека в достижении высокой цели, - отметил глава Якутии Айсен Николаев. - Я благодарю всех участников и организаторов автопробега, которые на самом деле совершили не только важный бросок с северной столицы страны в алмазную столицу, но и взяли на себя популяризацию одного из самых экологически чистых видов топлива».

Айсен Николаев подчеркнул, что в последние годы Якутия развивается как ключевой газовый регион страны.

«В Западной Якутии создается один из крупных российских газовых центров. Мы считаем, что регион, в котором с каждым годом добывается всё больше природного газа, должен максимально активно производить газомоторное топливо, а не привозить его из других регионов России, - сообщил глава республики. - В Якутии с нашими огромными расстояниями это очень важный вопрос. Мы поддерживаем проекты по производству газомоторного топлива нашими крупными компаниями, как «Сахатранснефтегаз», «Саханефтегазсбыт», ЯТЭК, «Атомэнергомаш» и другими компаниями, которые сейчас активно выходят на рынок».

Якутия открыта для партнерства по вопросам производства газомоторного топлива и создания газозаправочных станций на территории республики. Глава Якутии признался, что внимательно следил за прохождением автопробега, который активно освещался в социальных сетях и в средствах массовой информации.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

«Автопробег, несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, привлёк большое внимание жителей многих регионов страны. Желаю вам всем больших успехов в реализации самых смелых начинаний!», - сказал глава Якутии, обращаясь к участникам и организаторам автопробега.

Министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко отметил, что автопробег был призван продемонстрировать жителям страны и компаниям уникальные экологические и технико-экономические преимущества природного газа над традиционными видами топлива.

«Автопробег длился в течение трех недель, в нем участвовали легковые автомобили, спецтехника и автобусы российского производства. Участники автопробега вели статистику количества автозаправочных станций в регионах России, возможности их заправочной мощности, фиксировали и проблемные места. По итогам автопробега регионы-участники, в том числе и Якутия, сформируют перечень идей и предложений по созданию газомоторной инфраструктуры и развития рынка газомоторного топлива на территориях субъектов России, которые будут направлены в адрес Минэнерго РФ», - сообщил Максим Терещенко.

Отметим, что автопробег инициирован компанией «АЛРОСА» при поддержке Правительства Якутии. Проект положительно оценён Минэнерго РФ, Национальной газомоторной ассоциацией, ООО «Газпром газомоторное топливо», властями регионов, по которым пролегал маршрут автопробега.