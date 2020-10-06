Россия - Швеция 8 октября 2020: прогноз на товарищеский матч

Россия вновь будет играть против Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью 2018 года российская сборная уже провела два поединка против команды Швеции в рамках Лиги Наций УЕФА. Первый в истории розыгрыш турнира наши не смогли провести хорошо со скандинавами. Если дома в Калининграде команда Станислава Черчесова, только-только завершившая триумфально домашний чемпионат мира-2018 четвертьфиналом, сыграла вничью 0:0, то вот в ответном поединке в Стокгольме наши уступили 0:2 и не смогли поднять в сильнейший дивизион Лиги Наций. Теперь эти две команды проведут вновь поединок между собой, однако теперь эта встреча будет носить товарищеский характер.

В контрольной игре, которая пройдет в Москве, команде Черчесова представиться шанс проверить в деле свои силы. И им стоит воспользоваться - из-за коронавируса за последний год наша команда не собиралась вместе крайне долго. Согласно предварительным раскладам, российская сборная - фаворит этого поединка и букмекеры дают ей победу в упорной борьбе.

В сентябре свой последний матч наша команда выиграла не без нервов в гостях у Венгрии 3:2, а Швеция в своем сильнейшем дивизионе Лиги Наций уступила 0:2 Португалии, проиграв до того Франции 0:1. Сейчас шведы выглядят чисто статистически достаточно уязвимым соперником. И если российская команда не пойдет на откровенные эксперименты, то тогда на поле стадиона "ВЭБ Арена" у наших действительно есть немало шансов на успех.

Однако же, делая поправку на класс шведской команды, стоит признать - поединок будет упорным. У нас на этот раз состав будет выглядеть более боевитым, нежели во встрече в Стокгольме осенью 2018 года. О чем уже успел сказать Станислав Черчесов на одной из пресс-конференций во время тренировочных сборов перед поединком в Москве:

- В этот раз ситуация с составом у нас лучше, ждем хорошей игры, будем решать свои задачи.

Суммируя все, можно сделать вывод - Россия победит Швецию с разницей в один мяч, либо же второй вариант - будет ничья.