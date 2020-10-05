"Я не мать-наседка!": молодая жена Петросяна продолжает радовать и баловать себя

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Брухунова отказалась выполнять роль матери-наседки для сына от Евгения Петросяна. Молодая жена 75-летнего сатирика рассказала о том, как видит свои родительские функции, расставив все точки над i.

После того, как Евгений Петросян показал публике своего сына Вагана, которого ему родила 31-летняя Татьяна Брухунова, пятая супруга юмориста каждый день делится размышлениями о ребенке и своих материнских обязанностях. Так, совсем недавно красавица призналась, что не кормит малыша грудью. Подписчики после этого вновь заговорили о том, что Петросян и его супруга воспользовались услугами суррогатной матери. Многие посчитали странным, что Татьяна, не сильно обремененная работой, сразу же перевела сына на искусственную смесь. По их мнению, у Брухуновой в этом не было никакой необходимости.

Татьяна решила выступить с новым заявлением. "Я не мать-наседка!", - сообщила девушка. Она уверена, что после такого откровения ее "заклюют в комментариях". Однако женщина убеждена, что не каждой дано получать удовольствие от домашнего заточения "во временной петле".

"Моя позиция проста. Ребенок - это личность. С его приходом в твою жизнь нужно понять: он достаточно быстро вырастет и оторвется от тебя. Он уже не часть тебя. Он самостоятельная единица со своими потребностями, желаниями и судьбой. Он не твоя собственность. Ты всего лишь дала ему физическую возможность прийти в мир. Твоя задача - на мешать, а сориентировать и объяснить, чтобы человек мог сделать свой выбор", - написала Брухунова в блоге.

Она отметила, что ее пугают мамы, которые говорят: "Мы поели, мы покакали". "Что значит «мы»? От таких «умниц» у ребенка в период самоидентификации начинаются проблемы. Поэтому, прошу закрыть тему вопроса: «А где малыш, когда Вы в театре, на работе, в кафе, на маникюре». Женщина (она не только мама) обязана уделять себе время, находить возможность радовать и баловать себя. Вот и я хочу и могу позволить радости", - сказала супруга Евгения Вагановича.

Пятая жена артиста признает, что с рождением Ваганчика ее жизнь изменилась. Но, как она отметила, лишь тем, что заиграла миллионом новых оттенков, эмоций и впечатлений. "И да мне есть кому помочь с ребенком!", - резюмировала Татьяна.