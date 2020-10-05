Фотовыставка «Бизнес в объективе» открылась на ж/д вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга

На вокзалах двух столиц заработала фотовыставка «Бизнес в объективе Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 31 октября 2020 года в зоне прибытия и отправления поездов на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге можно посмотреть фото-истории 44 предпринимателей. Выставку «Бизнес в объективе» организовал банк ПСБ. Она посвящена роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны.

Среди героев фото-историй – 44 предпринимателя из Москвы и Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди фото-героев выставки - индивидуальные предприниматели из двух российских столиц, собственники компаний малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Их деятельность затрагивает почти все стороны повседневной жизни человека: производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое.

Организатором выставки стал ПСБ. Все участники – действующие клиенты банка Фото: Артем КИЛЬКИН

- ПСБ много лет успешно работает с малым и средним бизнесом, и мы хотим, чтобы этот сегмент экономики развивался не только на благо тех, кто уже занимается собственным делом, но и привлекал тех, кто только задумался попробовать свои силы в предпринимательстве. Мы уверены, что наша выставка, размещенная на железнодорожных вокзалах двух деловых центров страны, будет мотивировать бизнес развиваться. Ведь мы показываем успешные истории людей, которые смогли преодолеть все вызовы и найти свою нишу, а где-то — даже совместить увлечение с работой, - говорит Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ.

Цель проекта - популяризация роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Проект «Бизнес в объективе» запущен ПСБ несколько лет назад. Его цель - популяризация роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. За все время его существования было проведено более 200 фотовыставок в разных регионах России: от Владивостока до Калининграда. В них приняло участие свыше 700 предпринимателей. Сам проект реализуется в сотрудничестве с ОПОРОЙ России. Партнерами выступают Общественная палата РФ, Фонд развития промышленности, бизнес-школа «Сколково» и национальная премия «Бизнес-Успех».