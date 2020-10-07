Главный тренер сборной Станислав Черчесов: Ротация? В каждой игре должен быть оптимальный состав

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

- Станислав Саламович, сборной предстоит сыграть три матча за одну неделю. Были ли какие-то изменения в плане подготовки?

- Ситуация отличается от сентябрьской. Скоро будет информация о состоянии футболистов. Отсюда будем отталкиваться. Три игры, и в каждом матче должен быть оптимальный состав на этот день.

- Будете его ротировать?

- Ротация как таковая должна идти на пользу. Если один игрок в состоянии во всех трех играх выступать на топ-уровне, смысл искусственно что-то менять? Ротационные моменты должны присутствовать, главное, чтобы они были правильно и вовремя сделаны. Будем исходить от состояния конкретного игрока, который должен заменить другого. И от тактики, которую будем использовать против соперника.

- Сборная Швеции - сильная команда, с которой дважды играли в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Изменилась ли она?

- Больших изменений у них нет, в том числе и в тактическом рисунке. Они и раньше играли 4-4-2. Мы провели с ними осенью 2018 года две встречи. Одну после чемпионата мира, когда были еще в хорошем состоянии (сыграли в Калининграде 0:0). Второй матч, на выезде, мы играли в скомканном составе, семь или восемь человек были травмированы (проиграли в Стокгольме - 0:2). В этот раз ситуация с составом у нас лучше, ждем хорошей игры.