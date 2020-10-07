«Николаев наблюдает в сторонке и думает – фууу, пронесло»: Собчак рассказала, что на самом деле думает об истории Тарзана и Королевой

Поклонники шутят по поводу реакции экс-супруга Наташи Игоря Николаева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Измена Тарзана по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых скандалов. Единственное интервью на эту тему певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко дали Ксении Собчак. В youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» супруги рассказали, как они теперь собираются строить свои отношения. Тарзан, оправдывающийся тем, что он «мужик на 200 процентов», сообщил, что его жена – святая женщина, которая уже простила его, потому что она его любит. А Наталья призналась, что не считает поход супруга «налево» изменой, потому что его «явно развели, а он повелся».

- Я больше переживала за него, что он по своей глупости попал в эту ситуацию, - рассказала Королева Собчак.

Ксения Собчак взяла интервью у изменщика-стриптизера и его жены. Фото: кадр видео.

Ксения, как хороший интервьюер, во время беседы старалась быть беспристрастной. Но потом все-таки не удержалась, и показала что она думает об этой ситуации на самом деле. В Инстаграме телеведущая опубликовала наиболее понравившиеся ей комментарии из соцсетей к анонсу программы с участием Королевой и Тарзана:

«Сергей, открою один секрет. Ну, сходил налево, с кем не бывает – уже давно не позиция, которая в лице молодежи вызывает лайкабилити. Крутым мачо вы от этого не кажетесь. Крутые мачо не изменяют с телками, крутые мачо берегут свою».

«Тарзана изнасиловали под веществами. Все спродюсировал Гоген, и теперь Тарзан занимает в этой ситуации некрасивую позицию. Но во всем виноват Эрнст»,

«Николаев наблюдает в сторонке, улыбаясь, и думает – фууу, пронесло», - написали подписчики, припомнив первого мужа Королевой.

В Инстаграме Ксения опубликовала наиболее понравившиеся ей комментарии из соцсетей.

К слову, после выхода интервью Наташа поделилась в Инстаграме раритетной фотографией из своего домашнего архива. Певица опубликовала на своей страничке старый снимок, на котором они с Ксенией позируют совсем юными.

- На этом фото из далекого прошлого маленькая Ксюша и юная Наташа. Самые неожиданные сценарии случаются не в кино а в жизни! И вот об этом поговорить откровенно мне захотелось именно с ней. Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру, - поблагодарила подругу Королева. - И я горжусь что именно меня ты выбрала кумиром своего детства.

Напомним, Сергей Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме. Супруг Наташи Королевой опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока Наташи не было дома. Утехам Тарзан предавался в супружеской спальне.

- Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей. Правда, позже он удалил покаянный пост со своей страницы.

Наташа призналась, что не считает поход мужа налево изменой. Фото: кадр видео.

Любовница стриптизера - малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, в свою очередь, уверяет, что встречалась с Тарзаном полтора года. Поначалу девушка настаивала, что она беременна. Но затем, сделав прямо во время эфира ток-шоу тест, шокировано объявила, что ошиблась. Позже выяснилось, что в прошлом Шульженко не раз принимала участие в телешоу, играя роли вымышленных персонажей.