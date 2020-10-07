«Секси-Настя»: Ивлеева в крошечном бикини доказала, что она по-прежнему первая красотка Инстаграма

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева вместе с мужем, рэпером Элджеем отдыхает на Мальдивских островах. В отпуске телеведущая настолько расслабилась, что совсем не баловала поклонников снимками в бикини. Звезда «Орла и решки» публиковала в соцсетях красоты местной природы и шутливые коллажи, на которых она выглядит отнюдь не идеально. И вот наконец блогерша решила вернуть себе статус первой красотки Инстаграма. Ивлеева поделилась снимком в бикини, на котором она выглядит просто сногсшибательно.

Элегантная стрижка, минимум макияжа, красивый купальник и идеальная фигура: такой она предстала в лентах своих поклонников.

- Доброе утро, штоле, - шутливо обратилась она к подписчикам.

«Нереальная красавица», «Секси-Настя», «Идеально красивая», «Бомбическая фигура», «Как можно есть чипсы и быть такой шикарной!», «Повезло Элджею», - пишут фолловеры в комментариях.

На Мальдивах Ивлеева и Элджей отдыхают в пятизвездочном отеле Lux North Male Atoll – это комплекс вилл, расположенных прямо на воде в Индийском океане. Супруги сняли самый дорогой особняк – шикарную виллу с собственным коралловым рифом, бассейном, площадкой для загара, баром и причалом для катера. Стоимость такой виллы – 9 тысяч 672 доллара в сутки (или почти 760 тысяч рублей за один день отдыха).

Весной Настя похудела почти на 10 килограммов и теперь уверяет, что с новыми формами чувствует себя гораздо лучше.

- Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того.

В одном из постов блогерша рассказала, что она ела для того, чтобы похудеть. В ее рацион входили в основном овощи и рыба.

- Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем - худеем, - сообщила Ивлеева.

Ее муж Элджей, к слову, тоже сильно похудел. Видимо, на самоизоляции супруги вместе сидели на диете и активно занимались спортом – благо, у них в доме есть личный тренажерный зал.

Пара поженилась в прошлом году и разъехалась практически сразу после свадьбы. Ивлеева улетела на съемки «Орла и решки», Элджей – на гастроли. Как признавалась телеведущая, она месяцами не виделась с мужем. Точку в их разлуке поставила пандемия – супруги засели на самоизоляцию в своем подмосковном особняке. Всю весну и лето они провели вместе, пока снова не вернулись к работе.