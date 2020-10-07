Трамп призвал не вводить в США общенациональный карантин

Трамп выступил против идеи введения в стране жестких ограничительных мер Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп выступил против идеи введения в стране жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом глава Белого дома заявил, что COVID-19 в ряде социальных групп гораздо менее опасное заболевание, чем грипп, и с ним надо «научиться жить».

«Приближается сезон гриппа! Каждый год множество людей, иногда более 100 тыс., умирают от гриппа, несмотря на наличие вакцины. И мы собираемся закрывать нашу страну? Нет, мы научились жить с ним, как мы учимся жить с COVID-19, что гораздо менее летален во многих группах населения!», – написал президент США в Twitter.

Ранее Трамп, выписавшись из военно-медицинского госпиталя им Рида, куда он был помещен после положительного теста на коронавирус, заявил, что «многое узнал о коронавирусе» и призвал граждан страны не бояться COVID-19 и не позволять болезни «доминировать». По словам американского лидера, в США имеются лучшие недавние разработки для борьбы с опасной инфекцией.

Администрация Twitter поставила на твите президента отметку о нарушении правил сервиса и «распространении потенциально опасной и вводящей в заблуждение информации», вместе с тем, Twitter заявил, что в интересах общественности не будет удалять пост.

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