Александр Шовковский завершил свою карьеру еще в 2016 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед матчем сборной Украины против команды Франции "жовто-блакитные" столкнулись с большой проблемой. На тренировочный сбор позвали трех вратарей, но за сутки до игры "в строю" остался только один. Два голкипера украинской сборной сдали положительные тесты на коронавирус и были изолированы. Болезнь подтвердилась у Андрея Лунина и Юрия Панькива. Кроме того, третьим зараженным стал шеф-повар сборной Любомир Тошич.

Всех сразу же изолировали в их номера в отель национальной команды. У всех остальных работников сборной, тренеров и футболистов тесты - отрицательные.

И тогда федерация футбола Украины выпустила официальное заявление - в заявку на матч с Францией вторым вратарем включен 45-летний Александр Шовковский. Он завершил свою карьеру еще в 2016 году, но работает помощников главного тренера сборной Андрея Шевченко.

Если перед игрой выяснится, что у последнего здорового вратаря Георгия Бущана тоже коронавирус, то именно ветеран сборной Украины встанет в ворота в матче против чемпионов мира.

Поединок пройдет вечером 7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". За несколько часов до игры станут известны результаты финальных тестов.