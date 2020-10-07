"Все идет по плану и в рабочем графике". Что сказал Станислав Черчесов за сутки до матча против Швеции

Сборная России готовится провести три матча за неделю. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сборная России по футболу проведет сразу три поединка за неделю в октябре месяце. Таково решение УЕФА - при составлении график игр был чуть "ужат" и все команды Старого Света будут играть в таком экспресс-режиме до следующей недели. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предыгровой пресс-конференции сказал, что такую ситуацию воспринимает нормально:

- Воспринимаем ситуацию как рабочую, вызвали игроков, которые должны решать задачу. Сначала контрольный матч, а потом официальные в Лиге Наций. Поэтому выставим тот состав из игроков, которые будут давать результат, - отмечает Станислав Саламович.

Но в целом же у нашей дружины все идет по плану и команда готова к тому, чтобы провести три встречи. Единственно что - были травмированные, но их заменили:

- Все шло идет по плану. Каждая из сборных сталкивается с разными ситуациями - из-за травм не доехали Смолов и Смольников, их заменили. Плюс сегодня есть вопросы по двум игрокам. Но в целом подготовка идет планово.

За сутки до поединка выяснилось - у сборной России есть два игрока с подозрительными тестами на коронавирус. И наш главный тренер сказал, какие могут быть дальнейшие перспективы у этой истории. Главное - дозаявить на товарищеский матч никого уже нельзя:

- У футболистов тесты подозрительные, мы их отделили от команды. Сами же сдали дополнительно тесты. Вчера думали об одном и тренировали одно, а теперь же - совершенно другая ситуация. Но еще время есть все обдумать. Если нет основного центрального защитника Джикии, то надо заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя, тест уже отправили в УЕФА. Следующий тест будет 9 числа и будем потом принимать следующее решение.

В целом же, Станислав Черчесов оценил соперника достаточно позитивно, назвав неплохой командой:

- У соперников есть изменения, в тактическом плане чуть поменялось. Да даже у нас по сравнению с чемпионатом мира полсостава нет. Шведы всегда славились командной игрой. Но вот футболиста уровня Ибрагимовича сейчас нет, выделять кого-то не хочу. Пускай об этом скажет мой коллега, мы готовимся к хорошей игре.

Когда же у Станислава Саламовича спросили об оценке игроков шведской сборной, которые играют в чемпионате России, то он сказал - да, на них регулярно смотрят из-за того, что в каждом туре отсматривают кандидатов в свою команду. И в целом, тренер тоже дали позитивную оценку шведским легионерам РПЛ:

- Если говорить про них, то понятно, что когда попадаешь в новую страну и новые условия, то всем нужно время. Прошлый год Ларссон вливался в состав, а в этом приносит пользу. Как и игроки "Краснодара" - и Берг, и Классон и Ольсен. Все на хорошем счету в своих командах.

Матч Россия - Швеция пройдет завтра, 7 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:15 по московскому времени.