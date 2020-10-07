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Цифровая трансформация госуправления: глава Якутии обозначил ключевые задачи по развитию государственного аппарата

Айсен Николаев лично возглавит эту работу
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Айсен Николаев считает, что цифровая трансформация госуправления необходима для повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти. Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

Айсен Николаев считает, что цифровая трансформация госуправления необходима для повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти. Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

6 октября на заседании проектного комитета по цифровой трансформации госуправления глава Якутии Айсен Николаев сообщил о ключевой задаче отрасли.

«Цифровая трансформация госуправления крайне важна и необходима для повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти, - отметил глава региона. - Она требует вдумчивого отношения и полного погружения со стороны руководителей региональных министерств и ведомств. Наша задача – организовать эту работу на высоком уровне».

Цифровая трансформация госуправления должна обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти, повышение качества и сокращение сроков, предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов отметил, что проектным комитетом продолжится работа по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

«Одна из ключевых задач нашего комитета - цифровизация отраслей исполнительных органов государственной власти. Также мы продолжим работу по переводу государственных услуг, предоставляемых населению, в электронный формат», - отметил Анатолий Семенов.

Далее участники совещания заслушали сообщение министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамина Афанасьева о цифровой трансформации отрасли «Экология». Отмечено, что в рамках цифровой трансформации отрасли в министерстве разработана «Дорожная карта», в которой предусмотрены мероприятия по семи основным направлениям: «Автоматизация КНД», «Цифровизация государственных услуг», «Автоматизация внутренних процессов», создание портала «Экологический паспорт», обеспечение системы защиты информации, процессная деятельность, аппаратное обеспечение. На сегодняшний день из 25 госуслуг в электронный формат переведены - 14.

Сахамин Афанасьев отметил, что министерством в приоритетном порядке в электронный формат переводятся наиболее востребованные населением госуслуги, связанные с получением разрешительных документов на охоту.

По итогам заседания проектного комитета Айсен Николаев отметил, что вопрос трансформации и в целом реформы госуправления находится на его личном контроле.

«За последний год в части цифровой трансформации госуправления в республике действительно проделан большой объём работы. Но сегодня существует ряд проблемных вопросов, связанных с субъективным отношением органов исполнительной власти к исполнению поручения по цифровой трансформации», - подчеркнул он.

В этой связи глава региона поручил в каждом министерстве и ведомстве определить ответственных за цифровую трансформацию. При этом ответственные должны быть назначены из числа руководителей или их заместителей. Возглавит проектный комитет по цифровой трансформации госуправления лично глава Якутии Айсен Николаев.

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