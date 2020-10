Бюджетные термометки помогут отследить испорченные продукты

Авторы испытывали термометки совместно с крупной торговой сетью.

В России создали термометки для замороженных продуктов, которые чувствительны к условиям хранения. Разработку представят на форуме «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 11-12 ноября. Эксперты Национальной технологической инициативы поддержали идею, которая уже готова к внедрению в розничных сетях и может снизить процент некачественных продуктов, попадающих к потребителям.

Термометки под названием Z-CRIO – индикаторы, которые наклеиваются на групповую или индивидуальную упаковку товара, например, на замороженную рыбу. «Замороженная рыба от камеры заморозки до прилавка должна находиться при температуре не выше минус 18 C, – объясняют разработчики. – При повышении температуры рыба начинает портиться. При минус 16 C рыба полностью перестанет быть пригодной для употребления за 24 часа, а при минус 10 C – за четыре часа».

Пластиковые метки необратимо меняют цвет при увеличении температуры, начиная с минус 18 C. При этом авторы разработали два типа индикаторов: первый активируется вручную, а второй активируется автоматически при замораживании метки. При необходимости можно изменить стартовую температуру, если заказчику нужно отслеживать условия хранения для других категорий продуктов.

По словам авторов проекта, главная его цель – создать удобный индикатор для покупателей конечного продукта (можно оценивать качество визуально) и для ритейлеров, которые смогут «на входе» контролировать качество товара. Цена меток почти не влияет на стоимость продуктов, предварительно стоимость индикатора составляет около одного рубля за штуку.

Еще одна задача – внедрить новые инструменты и регламенты для всей цепочки производителей пищевых продуктов до потребителя. В спорах между ритейлерами и поставщиками термометки помогут объективно оценить ситуацию, понять, на каком этапе были нарушены условия хранения продуктов.

Авторы испытывали термометки совместно с крупной торговой сетью. «В пилоте мы испытывали цепочки от производителей до транспортных логистических центров и оттуда до розничных магазинов, – рассказал Константин Беляков, один из инициаторов проекта. – Все работало в штатных условиях и экспериментах отлично. В магазинах на конечных продуктах (пельменях, рыбе) термометки мы пока не проверяли, так как их пока нет в нужном количестве, но ведем переговоры с инвесторами». Вполне возможно, что проект подтолкнет отрасль к введению новых регламентов контроля качества продуктов.