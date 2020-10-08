Мастера 50+ блеснули профессиональными навыками

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

В соревнованиях приняли участие профессионалы в возрасте 50+ из 64 регионов.

«Навыки мудрых» в этом году могли не состояться из-за коронавируса, так же как и VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020. Но российское движение Ворлдскиллс не стало следовать примеру других стран, которые из-за пандемии отменили свои национальные первенства. А создало и реализовало новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов - дистанционно-очную с применением цифровых технологий.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

260 финалистов «Навыков мудрых» соревновались в своих регионах, на площадках колледжей, техникумов и вузов Каждая из них была оснащена видеокамерами, которые транслировали выступление участников в Новосибирск, где находился Центр управления соревнованиями. Эксперты компетенций, представленных в финале, следили за выполнением заданий по мониторам компьютеров и экранам. Оценивали участников тоже с помощью дистанционных технологий.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

В этом году конкурсные испытания в рамках национального первенства состоялись по 26 компетенциям из 7 профессиональных областей.

«Навыки мудрых» традиционно проводят Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Федеральная служба по труду и занятости.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

-Поддержание профессиональной формы россиян на протяжении всей жизни – это тренд, который мы формируем в нашей стране. Он позволяет повышать и реализовывать навыки россиян вне зависимости от возраста, – прокомментировал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Человеку в возрасте зачастую приходится доказывать не только себе, но и окружающим, а особенно молодежи, что он не только остается в строю, а вполне конкурентоспособен и даже готов дать фору коллегам. Чемпионаты в этом смысле – лучшая демонстрация высокого уровня профессионалов 50+, лучший показатель профессиональной формы и квалификации наших участников. Кроме того, сама подготовка к соревнованиям – это возможность актуализировать свои знания, прозондировать те аспекты компетенции, которые не применялись в процессе работы, но могут пригодиться на чемпионате. Немаловажно и то, что работодатели видят успехи опытных сотрудников – это очередной повод задуматься о том, что возраст профессионализму не помеха.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста. Программа входит в состав национального проекта «Демография».

А то, что учиться никогда не поздно, подтверждают все участники финала «Навыков мудрых».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

-Я портниха с 35-летним стажем, у меня свое ателье в Углегорске. Шла на чемпионат с мыслью, что ничего сложного не будет. Не тут-то было. Задан был такой сложный фасон, который даже суперпрофессионалов заставит задуматься. Оказалось, что еще надо было профессионально моделировать. А я вообще, не закройщик и не модельер. Так что пришлось импровизировать, в ходе задания осваивать новые навыки. Зато теперь, после чемпионата, могу смело принять срочный заказ, не сомневаясь в том, что платье сошью за день. «Навыки мудрых» - это испытание, и я советую его всем пройти, особенно в нашем возрасте. Потому что чемпионат помогает понять, в чем твои слабости, к чему стремиться, как развиваться дальше, - поделилась впечатлениями финалистка в компетенции «Технологии моды» от Сахалинской области Наталья Ким.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Лариса Григоренко Крым: по компетенции «Организация экскурсионных услуг» преподаватель цикла гостиничных дисциплин Севастопольсмкого торгово-экономического техникума

- Экскурсионные услуги для меня – новый вид деятельности. Я специалист в гостиничном бизнесе, и, если бы не участие в чемпионате, то я не смогла бы узнать столько нового, и даже полюбить то, что раньше было не очень понятным. Со мной произошло словно какое-то обновление, - рассказала бронзовый призер чемпионата в компетенции «организация экскурсионных услуг» Лариса Григоренко из Севастополя.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» состоялось также в дистанционном формате.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Тогда же были подведены итоги Кубка регионов. В III Национальном чемпионате «Навыки мудрых» абсолютным чемпионом, набравшим наибольшее количество баллов, стала Москва. Диплом 1-й степени получила Новосибирская область, дипломы 2-й степени Кемеровская и Московская области, диплом 3-й степени достался Свердловской области.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

После церемонии медали отправились в регионы, к своим обладателям.