Жена израильского премьера нарушила карантин

Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара, пополнила ряды нарушителей общенационального карантина. Выяснилось, что незадолго до праздника Кущей (Суккот) она пригласила в резиденцию парикмахера.

Согласно условиям жесточайшего карантина, введенного в стране, пользоваться услугами мастеров красоты разрешается исключительно официальным лицам. Послабление не касается членов их семей.

Близкие к супруге премьера лица подтвердили, что информация, ставшая известной израильским журналистам, соответствует действительности. Но Сару Нетаньяху оправдывает тот факт, что она готовилась к съемкам рекламного ролика, пропагандирующего повсеместное использование медицинских масок, и была уверена, что услуги мастера в таком случае разрешены, также как и работа гримера в телестудии.

Повторный карантин был введен в Израиле 18 сентября. В результате страна стала первой в мире, возобновившей строгие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Сам карантин в стране окрестили «герметичным», так как его условия гораздо жестче, чем аналогичные меры, применявшиеся весной на пике распространения опасной инфекции.

Недавно стало известно, что израильские власти выдвинули обвинения против молодого человека, который явился на вечеринку, зная о своем положительном COVID-статусе. 24-летний израильтянин арестован и приговорен к штрафу в 5 тыс. шекелей (примерно 115 тысяч рублей). За нарушение условий карантина он может угодить за решетку на срок до семи лет.