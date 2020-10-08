Протесты в Белоруссии, последние новости на 8 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Участники воскресного шествия оппозиции в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю дня рождения. Он пожелал российскому президенту свершения планов и здоровья.

А днем между президентами Белоруссии и РФ состоялся телефонный разговор. Обсудили Нагорный Карабах и скорейшее мирное разрешение конфликта, ситуацию с COVID-19. Поручили правительствам своих стран решить вопрос с открытием границ.

Тем временем Нацбанк заявил, что золотовалютные резервы Белоруссии продолжают снижаться. За сентябрь на 1,8% (это 136,4 милн. долларов), за август на 15,8% (1 399,6 млн долларов). Снижение объяснили плановым погашением долгов и падением цены на монетарное золото.

Белорусское Минэнерго поспешило успокоить Газпром, который высказывал опасения, что политическая ситуация в республике может повлиять на транзит российского газа в Европу. «Мы выполним все обязательства», - заверили в пресс-службе Минэнерго. Тем не менее Газпром внес транзит через Белоруссию в факторы риска.

ОППОЗИЦИЯ

Светлана Тихановская все еще в Германии, куда приехала для встречи с Ангелой Меркель (состоялась 6 октября). И на следующий день экс-кандидат в президенты Белоруссии встретилась с вице-канцлером Олафом Шольцем. Там же, в Берлине, общаясь с немецкими журналистами, она рассказала о чем бы поговорила с Путиным. «Для налаживания диалога внутри страны нужны помощники. Среди них мог бы быть и президент России».

А после обеда по видеосвязи Тихановская выступила перед депутатами национальной ассамблеи Франции. Всех поблагодарила за поддержку и высказалась за скорейший диалог оппозиции и белорусских властей: «Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров».

Накануне адвокаты Виктора Бабарико подготовили для судебного заседание жалобу на продление срока ареста. Однако, суд ее отклонил. Бабарико остается под стражей в СИЗО, где находится с июля 2020 года по обвинениям в получении взятки.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Латвия и Эстония (вслед за Литвой, Польшей и ФРГ) отозвали из Минска своих послов для консультаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы (Белоруссии и Киргизии). А что касается Тихановской то: «Вряд ли можно сказать, что она участвует в жизни Белоруссии, находясь в ЕС». И добавил, что у Путина каких-либо контактов с ней не планируется.

Вильнюс остановил финансирование для Белоруссии в рамках программы пограничного сотрудничества. Средства на эту программу поступали от ЕС.

Международный Олимпийский комитет отправил в белорусский Олимпийский комитет письмо, в котором спросил, планируют ли исключать из национальной сборной спортсменов по политическим мотивам. Причина такого обращения — информация, поступающая от самих спортсменов. И получил ответ, что нет.

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. Данные об этом появились на сайте МВД РФ. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса страны, но номер статьи не конкретизирован.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Вечером по проспекту Независимости в Минске прошлась небольшая группа девушек, одетых в красно-белую одежду.

А на площади Независимости собрались сторонники действующей власти. Колонной с красно-зелеными флагами они прошлись до площади Победы. Полиция никого не трогала и не задерживала.

Накануне в титрах на главных государственных телеканалах Украина, Литва и Польша стали называться «бывшей Украинской советской социалистической, бывшей Литовской советской социалистической и бывшей Польской народной республиками». Глава белорусского Союза журналистов объяснил, что таким образом этим странам хотели напомнить о недавнем «общем и славном прошлом».