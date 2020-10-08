Дмитрий Рогозин: "Наша молодёжь не менее талантлива, чем Илон Маск. Надо дать ей развернуться"

Дмитрий Рогозин согласовал с президентом единую космическую программу России до 2030 года. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Мы подготовили для вас самые важные цитаты из разговора главного космического начальника страны с известным журналистом Андреем Ванденко, опубликованного ТАСС.

Об Иване Сафронове

Любой человек, который нанимается на работу в госкорпорацию, даже на должность, может, и не связанную с секретной информацией, обязательно проходит специальную проверку. У нас есть специальное управление, несколько департаментов — безопасности, защиты государственной тайны, экономической безопасности... Он [Сафронов] не был допущен к каким-либо секретам, поскольку главной задачей его являлась работа с коллегами-журналистами, с профессиональным сообществом. Ивана и брали для этих целей.

Он шел в пресс-службу в качестве моего советника и не оформлялся на специальную форму допуска.

Владимир Поповкин, тогдашний глава Федерального космического агентства и мой подчиненный, близко знал Ивана, они чуть ли не родственники. Владимир Поповкин получил серьезное химическое отравление на Байконуре в июле 2013 года, в момент резонансной аварии, когда на старте развалился "Протон". У Владимира Александровича стало развиваться тяжелое, смертельное заболевание.

Примерно за месяц до его кончины мы встретились, и Поповкин попросил меня помогать Ивану. Он сказал: "Парень молодой, неопытный, часто натыкается на конфликты. Приглядите за ним". Это была воля умирающего человека. Я всегда помнил об этой просьбе.

[Сафронов остается советником главы Роскосмос] до решения суда. Надеюсь, оправдательного.

Про арест бывшего главы ракетно-космической корпорации Солнцева

Уголовное дело возбудили по итогам проверки, проведенной службой внутреннего аудита Роскосмоса. Проверки проводятся исключительно по моему требованию, результаты докладываются мне лично, после чего принимаю решение, передать ли документы в правоохранительные органы. В данном конкретном случае увидел, что есть серьезные основания.

Про изменения в отрасли

Мы стараемся, чтобы все произведенные нами изделия работали на орбите. Это очевидно. Как и рост качества. Пример: в 2019-м впервые за 16 лет отрасль сработала без единой аварии. Что здесь спорить-то? Бывали годы, когда случалось по пять ЧП. Сейчас этого нет.

…отрасль громадная: почти две сотни тысяч человек, поменять все за год невозможно. Я просил: "Дайте мне спокойно работать, и через несколько лет мы выйдем на совершенно иной результат".

Запас прочности, который был с советских времен, полностью исчерпан. Мы катились вниз по горочке, используя созданное отцами и дедами, великими основателями советской космонавтики.

В 2019-м впервые за 16 лет отрасль сработала без единой аварии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Требуется кардинальная реконструкция технологической базы. Поэтому так важен космодром Восточный. Это, по сути, центр притяжения, самая современная стартовая площадка с точки зрения применения умных инженерных решений. Космодром обеспечит нас возможностью запусков всех ракет — от легких до сверхтяжелых.

Второе — переход на кардинально новую ракетно-космическую технику, отказ от морально устаревшего наследия прошлого. И речь не о модернизации.

Нельзя бесконечно эксплуатировать одну идею, даже гениальную. У любых усовершенствований есть предел.

Приступили к созданию метановых двигателей и ракеты в самом востребованном среднем классе, которая придет на смену "королёвской семерке" — легендарному "Союзу-2". Новая ракета получила название "Амур", и она станет действительно многоразовой.

Третье — консолидация отрасли, избавление ее от параллелизма, ликвидация, по сути, удельных княжеств, в которых каждый директор НПО ощущал себя хозяином-барином, что привело к отсутствию единых для всей отрасли центров компетенции и — как следствие — отставанию на мировом рынке от наших конкурентов.

Требуется кардинальная реконструкция технологической базы. Поэтому так важен космодром Восточный Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про космическую программу

До конца текущего года мы покажем единую [космическую] госпрограмму. Я согласовал ее с президентом, она будет построена совсем на иных организационных принципах, где все расписано в деталях на годы вперед.

— На какой срок рассчитана программа?

— Первая — на десятилетку до 2030-го, но каждые пять лет она будет обновляться. Уже в 2026-м начнет работать программа до 2035 года. Мы закладываем длинный горизонт планирования, что удобно для всех участников процесса — от науки и производства до контрактно-договорных служб, готовящих расчетно-калькуляционные документы.

Тут ведь много составляющих. Это и инвестиционные проекты, и развитие ГЛОНАСС, и дальнейшее обустройство Восточного, и создание ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" для покорения дальнего космоса, разработка и испытания которой обойдутся дорого. Под триллион рублей. Да, она будет в 15 раз мощнее ракеты среднего класса типа "Союз-2", но под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса, а это — строительство третьей очереди Восточного.

— Когда "Енисей" должен полететь?

— В 2028 году.

Разница в финансировании Роскосмоса и NASA составляет 12 раз. Это неправильно. В таких условиях невозможно сохранить паритет. А мне говорят: "Ты должен удержать лидерство". Правда, не объясняют, как это сделать. Космос — не щи, его из топора не сваришь…

Последствия сокращения финансирования

— Из-за сокращения финансирования вы планируете закрывать какие-то программы?

— Нет, но многое придется перенести на более поздний период.

— Например?

— Допустим, проект исследования Марса нам по силам реализовать самим. Технологии позволяют. Но из-за обрезанного финансирования начали искать партнеров и нашли в лице Европейского космического агентства. Будем делать вскладчину. Мы проект не выбрасываем, а интернационализируем. Ракета наша, посадочный модуль "Казачок" — тоже, а перелетный — европейский. Расходы делим.

— Что с лунной программой?

— На НПО Лавочкина собираются аппараты, и кое-что из "железа" уже готово полностью. Осенью следующего года планируем первый за долгий период запуск. С космодрома В

Восточный. Нынешний аппарат будет называться "Луна-25".

Осенью следующего года планируется первый за долгий период запуск аппарата к Луне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про назначение главой Роскосмоса

28 ноября 2017 года на Восточном случилась авария. Точнее, ракета улетела, но в полетном задании оказалась дурацкая ошибка, в итоге мы потеряли космический аппарат "Метеор".

Надо сказать, что при высокой аварийности растут страховые ставки. Мы добились, что страховщики в нас поверили, и тут такая накладка... Конечно, это была пощечина. Еще через месяц случилась неудача с другим аппаратом. "Ангосат" выключился уже на целевой орбите. Заказчиком выступала крупная страна из Африки. Мы надеялись на продолжение сотрудничества, новые заказы...

Словом, Владимир Путин принял решение о смене руководства Роскосмоса и поручил мне как вице-премьеру подбирать кандидатуры. Я стал искать, но не нашел никого, кроме… себя

Требовался человек, способный пробивать интересы отрасли, знакомый с работой правительства и Роскосмоса, имеющий прямой контакт с президентом. Когда в начале марта 2018-го состоялся разговор с Владимиром Владимировичем, я сказал, что готов попробовать свои силы. Путин позвал-то меня в Константиновский дворец в Петербурге в конце мая, уже после отставки старого кабинета и формирования нового правительства.

— Куда вы не вошли.

— И не собирался. Не предполагал, что останусь в Белом доме, поскольку считал, что работу в этом проекте завершил, реализовав все, что наметил. Программа вооружения была уже в полном разгаре — все мероприятия спланированы. Я свой долг исполнил. Понимаете?

— Нет, не понимаю.

— Я политик и исхожу не только из карьерных принципов. Чтобы приносить максимальную пользу стране, надо иметь непосредственный доступ к принятию решений. Это иллюзия, будто вице-премьер всемогущ. На самом деле он во многом зависит от менеджмента, набора людей, их профессионализма, наличия волевых качеств у тех, кто стоит во главе отраслей.

Я хотел исправить ситуацию в Роскосмосе, знал, как это сделать. И президент меня поддержал. Он сказал: "Ты вот вызывался… Ну так давай, реализуй, пробуй"

Про перспективы

Есть пилотируемая программа с международной космической станцией, ее… полностью реализуем. В 2019 году Роскосмос обеспечил 25 пусков. Плюс десять пусков боевых ракетных комплексов. По сути, это те же ракеты, но на подводных лодках, шахтного или наземного мобильного базирования.

Итого 35 — столько, сколько намечалось. Могли бы запускать и больше, но американцы недобросовестно ведут борьбу. Собирают заказы по миру, а тем, кто смотрит в нашу сторону, грозят санкциями. Не только против космической отрасли, но и всей страны. Кроме того, рассказывают байки, будто у них пуски дешевле. Мы знаем свою и их экономику, считаем каждый рубль и доллар. Это жесткая конкуренция. Можем с ними соперничать лишь в той части планеты, которая более-менее независима и не ориентирована на США. При этом Китай и Индия сами запускают космические аппараты.

— В 2020-м вы планировали 40 стартов.

— Из главного мы перенесли ExoMars — совместную миссию на Марс с Европейским космическим агентством. Колом встало предприятие в итальянском Турине, и мы вывалились из графика. Точнее, наша часть была готова, но европейцы сигнализировали, что не успевают. А следующее пусковое окно, чтобы отправить миссию на Марс, через два года, в сентябре 2022-го. Это первое.

Из главного мы перенесли ExoMars — совместную миссию на Марс с Европейским космическим агентством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второе. Не прибыли в Россию космические аппараты OneWeb. Кризис, банкротство, выход акционеров из компании, остановка производства в США, где делали эти аппараты...

Четыре пуска на Восточном должны были пройти с апреля по июль. Они съехали. В лучшем случае в конце года проведем один из пусков. Аппаратов банально нет! А разгонные блоки стоят, ракеты в пакете собраны. Это коммерческая программа, но она не реализуется, поскольку иностранный партнер не обеспечил полезную нагрузку

Остальное мы сделаем. Все, что запланировано, полетит. Но часть пусков, видимо, уедет на 2021 год, он будет более сложным и насыщенным.

— А почему с "Ангарой" история тянется так долго?

— В 2014 году тяжелая "Ангара-А5" полетела, но это испытание не подтвердило заложенные требования заказчика. Выводимая масса оказалась ниже, чем нужно. В итоге потребовалась полная переработка конструкторской документации. Второй запуск носителя запланирован на ноябрь с Плесецка. Пока идет подготовка к старту.

Центр Хруничева долго работал на двух промышленных площадках — в Москве и Омске. Вот и получилось, что универсальный ракетный модуль возили из Сибири в столицу, проверяли на контрольно-испытательной станции, потом отправляли в Омск, где его снова собирали. И так — много раз. Совершенно безумная логистическая производственная схема!

Мы решили сконцентрировать в Омске замкнутое производство серийного типа для ракет-носителей "Ангара". Сейчас там идут работы, и с 2023 года завод будет работать самостоятельно, сможет производить несколько тяжелых ракет в год.

Что касается московской площадки Центра Хруничева, она избыточна по территории, ранее ее предполагали продать примерно за 25 миллиардов рублей. Но в августе 2018-го президент Путин решил отказаться от планов использования этой производственной базы под застройку жилья, за что я ему благодарен.

На оставшейся же территории, находящейся в ведении Москвы, за счет именно городского бюджета, а не денег Роскосмоса начинается строительство инженерного центра на 20 тысяч человек. У нас в Москве 50 тысяч работников, значительную часть соберем на этой площадке. А на оставшихся 50 гектарах сохраняется и развивается современное ракетное производство, ориентированное на водородную тематику.

Москва обещает в конце 2022 года сдать объект. Пока продумываем, какие фирмы, наши компании и КБ туда переедут. Там будет даже "зеркало" Центра управления полетами, соединенное интерфейсом с ЦУПом в Королеве.

В Москве появится Национальный космический центр

Про новый пилотируемый корабль

"Орел" нужен для того, чтобы работать за пределами магнитного поля Земли в условиях повышенной радиации. У него есть уникальные качества, которые позволяют ему возвращаться не на первой, а на второй космической скорости и входить в атмосферу в гораздо более жестких условиях, чем то, что делают корабли, обслуживающие МКС.

Работы развернуты. По планам в ноябре-декабре 2023 года с Восточного должен состояться первый тестовый запуск "Орла".

Что касается "Союза МС", он, повторяю, не исчерпал ресурс. Вам надо решить какую задачу? Добраться до МКС, безопасно довезти туда людей и эвакуировать их в случае ЧП? Наш корабль за всю историю имел три аварии. При пожаре на старте и при разделении ступеней ракеты. И все три раза экипаж был спасен.

Да, в "Союзе" чуть стесненнее, у Маска большой, гламурный и красивый корабль, но он стоит намного дороже, чем наш, и они еще ни разу не испытали его во внештатных ситуациях. Рано им пить шампанское. Поаккуратнее надо быть с яркими заявлениями. У Маска нет статистики, он еще не сертифицировал свой корабль.

А Boeing вообще промахнулся мимо МКС. Летал туда перед Новым годом и не долетел. Мы же регулярно обновляем мировые рекорды скорости доставки экипажей на станцию.

Про песни, слова к которым написал Рогозин

Как говорил герой фильма "В бой идут одни "старики" капитан Титаренко, война преходяща, а музыка вечна. Обычно пишу в самолетах. Перелеты длинные, долгие. Вот и сочиняю. Когда, конечно, есть что-то внутри, состояние и настроение подходящие.

— "Пролетая над Россией" в исполнении группы "Любэ" — ваш творческий дебют?

— Нет, первая песня, где выступил в качестве соавтора, была посвящена перевалу Дятлова. У меня в основном стихи, связанные с каким-то заметным событием. А "Пролетая над Россией" — своего рода гимн нашей отрасли, разбросанной по всей стране — от Дальнего Востока до Крыма и Калининграда.

— Как песня попала к Николаю Расторгуеву?

— Давно и хорошо знаю его еще со времен блока "Родина". В 2003 году Николай согласился выступать в нашу поддержку. И потом общались, подружились.

Музыку написал Андрей Ктитарев, известный композитор. Отдал ему стихи, сказал: посмотри, может, пригодятся. Отношусь к этому просто, без излишнего трепета.

— Авторские получаете?

— Нет, конечно. Андрей написал хорошую музыку, сначала сам напел. Потом Коля Расторгуев увидел, предложил: давай исполним. И "Любэ" включили песню в концерт ко Дню космонавтики в Кремле.

— У вас ведь и кантата есть. "1941".

— Как нормальный русский человек я всегда болел Великой Отечественной войной. В семье были те, кто воевал и погиб на фронтах. Мой отец 14-летним парнем убежал на передовую и как юнга Днепровской флотилии принимал участие в освобождении Смоленска...

Словом, я написал о зарождении войны, о том, что привело к ней, о первых месяцах отступления, когда армии попадали в окружение, а немцы в бинокль рассматривали Москву. Зоя Космодемьянская, панфиловцы, битва за столицу, русские дороги — эти сюжеты вдруг сложились в единую творческую линию.

— Где она исполнялась?

— На сцене пока нигде. Минувшей весной хотели сыграть премьеру. Пандемия помешала. Поэтому есть только видеоверсия для интернета.

Про отверстие в «Союзе МС-09»

— А почему, кстати, вы так и не рассказали про дырочку в правом боку?

— Вы о технологическом отверстии в бортовом отсеке "Союза", которое в августе 2018 года привело к потере герметичности?

— Ну да. Диверсия врагов или ваш косяк?

— Мы свою работу сделали на сто процентов. Более того, я лично вылетал на Байконур встречать экипаж, который доставил снятые Олегом Кононенко пробы с внешнего борта бытового отсека корабля. Олег семь часов работал в открытом космосе вместе с Сергеем Прокопьевым. Космонавты проделали все до конца, чтобы установить истину. Я забрал эти пробы и передал следственным органам.

— И?

— Их спрашивайте. А потом мы ответим. Хотя наши специалисты понимают, что произошло. Но слово должны сказать те, кто занимается расследованием. Зачем буду за них комментировать-то?

Могу лишь заметить, что случай крайне неприятный, даже оскорбительный для отрасли, однако у меня нет морального права давать свои версии. Пусть следствие скажет…

— А оно скажет?

— Понимаете, в чем проблема? Матчасти-то нет, предмета исследования. Бытовой отсек отстреливается от корабля при вхождении в плазму и в ней же сгорает. Поэтому мы предприняли все возможное, пока он был на орбите, отправили туда людей. Олег Кононенко специально летал, командир отряда космонавтов, он снял все пробы, о которых нас просили следователи. Дальше дело за ними.

Про полет корабля Илона Маска с астронавтами

Рано или поздно они [США] должны были это сделать. Великая, самая мощная технологическая страна. Конечно, доставили. Давно ожидаемое событие. Ну, молодцы, хорошо.

А в чем достижение? Они могут, как и Россия, возить теперь экипажи на борт МКС. Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время. Я серьезно говорю. Да, красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Давайте и мы раскрасим…

— Вы уже предложили. Под хохлому.

— Я же с иронией сказал.

— Правда? Все восприняли всерьез. Или шашечки, или доехать.

— Не виноват, что у кого-то плохо с чувством юмора. Мы иронизируем иногда, шутим между собой, а все реагируют как-то очень странно… У нас очень напряженная, опасная работа, а юмор помогает стресс снять.

Словом, Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, причем не в компанию SpaceX, а в ту, что делает Tesla, и она переоценена более чем в 100 раз.

Хотя я уважаю Маска как, безусловно, талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу, где есть железная дисциплина и минимум бюрократических функций.

…но молодежь, которая сейчас работает у нас, не менее одарена. Ей и нужно помогать, дать возможность развернуться.

Вместо этого некоторые наши финансовые организации открыли отдельную компанию для привлечения инвестиций из России в SpaceX. Это из той же когорты, что хотят поставить памятник Маску.

… частный капитал в космической отрасли России уже реальность. И мы эту тенденцию всячески поддерживаем. Хотите примеры? Пожалуйста. Группа компаний S7 приобрела пусковой комплекс "Морской старт", и мы сейчас обсуждаем с партнерами пути возобновления пусков с этой уникальной платформы, предлагая использовать наш новый ракетно-космический комплекс "Союз-5".

С частной компанией МТКС подписали соглашение о создании многоразового транспортного космического корабля "Арго". С группой компаний ВИС у нас совместная рабочая группа по развертыванию коммерческой орбитальной группировки ДЗЗ. С компанией "Барл" сотрудничаем в рамках создания уникального центра обработки космических данных и возможного их участия в построении орбитальной группировки над Арктикой. Развиваем сотрудничество с АФК "Система", речь о холдинге космического приборостроения. Стратегическое направление по созданию композитных материалов и применению аддитивных технологий реализуем с частными акционерами совместного предприятия "Композит".

Про коронавирус на космических предприятиях

Некоторые наши предприятия были вынуждены значительную часть персонала перевести на дистанционку. Кто-то взял отпуск на этот период. В апреле пару недель отдельные структуры Роскосмоса работали вполсилы.

Мы раньше многих стали вводить меры безопасности, и это себя полностью оправдало, защитив и Байконур, и Восточный, и другие закрытые административно-территориальные образования.

Пусковую кампанию весны этого года мы прошли с минимальными потерями.

— Но они все-таки есть?

— У нас в отрасли 47 человек умерли от коронавируса. Более 4700 человек переболело.

— Вы вакцинировались?

— Нет и пока не планирую.

— Почему?

— Соблюдаю все меры предосторожности, за мной как за председателем госкомиссии, работающим с экипажами, постоянный контроль, поэтому не имею права самостоятельно принимать решение по вакцинации.

— Космонавтов тоже не собираетесь посадить на "Спутник V"?

— Повторяю, перед полетами — никакой самодеятельности. Вот скажут в Федеральном медико-биологическом агентстве, что пора, и мы вакцинируем в тот же день. В вопросе защиты здоровья полностью ориентируюсь на мнение наших специалистов, им виднее.

Про горизонт планирования главы Роскосмоса

— У меня лично? Внуки вот растут. Федор, старший, суворовец, Артем, младший, в первый класс пошел.

Еще есть Машенька — внучка, она посередине. Поэтому мои горизонты теперь бесконечны. Пока не подниму ребят, вместе с нашей семьей не сделаю из них людей, профессионалов и граждан своей страны, не успокоюсь.

— В Роскосмосе ваш контракт на сколько лет рассчитан?

— Он бессрочный. Все в руках президента. Пока Владимир Путин считает, что я эффективен, буду работать.