Документы в ЗАГСах можно будет оформлять независимо от места жительства

Правительство упростит получение госуслуг Фото: Shutterstock

Россияне смогут обращаться за оформлением документов в любые территориальные ЗАГСы вне зависимости от места жительства. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Законопроект уже разработан правительством.

- Он меняет порядок регистрации в ЗАГСах по всем вопросам, включая рождение детей, изменение имени или фамилии человека и ряд других, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что получение госуслуг должно быть простым и доступным для граждан.

- Законопроект позволит ускорить переход на безбумажный документооборот. Ведомства сами должны обмениваться необходимыми данными, не заставляя людей собирать лишние справки, в том числе при получении мер социальной поддержки, - пояснил Мишустин.

Премьер также рассказал об успехах в сборе зерна в этом году.

- Уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года, - по последним данным, более 126 миллиона тонн. Это позволяет не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт, - рассказал Мишустин.

А еще премьер сделал втык министрам за несоблюдение сроков исполнения поручений президента. Речь шла о сделанном на днях Владимиром Путиным замечании по поводу возвращения тренерам статуса педагогов. Срок исполнения этого получения истек еще в декабре 2019 года при старом составе кабмина. «А воз и ныне там», сказал президент.

- Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства, - сказал Мишустин.

По его словам, Минспорта, Минпросвещения и Минобрнауки должны в месячный срок, как и потребовал президент, завершить работу по гармонизации законодательства в сфере образования, физкультуры и спорта.