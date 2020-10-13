Коронавирус вновь набирает обороты

В России наметился новый рекорд заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявлено 11 615 заразившихся. Это немногим менее, чем во время предыдущего пика в 11 656 заразившихся, зафиксированного 11 мая. В Москве впервые с мая за день выявили более 4 тыс. заразившихся. Следом за ней по числу новых случаев идут Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская и Нижегородская области (253 и 204 соответственно).

В Москве, по словам вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за прошедшие сутки госпитализировано более 1 тыс. людей с COVID-19. «Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», – передает ее слова ТАСС. В столице уже введены ограничительные меры для жителей старше 65 лет, школьники отправились на двухнедельные каникулы, а работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что ситуация в городе на гране критичной, и если рост заболеваемости не удастся остановить, город ждут более жесткие ограничения.

Рост заболеваемости неизбежно ждет и регионы, если люди не вернутся к неукоснительному соблюдению профилактических мер. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в этом случае страна вынуждена будет снова уйти на самоизоляцию.

Тем не менее жестких ограничений, подобно весенним, ожидать пока не стоит. Власти пытаются соблюсти оптимальный баланс между необходимостью поддержать экономику и контролировать рост заболеваемости.

Для граждан же все это означает, что вопрос ежедневной защиты от вируса вновь становится особенно актуален. Избежим ли мы нового, на этот раз осеннего, локдауна, зависит преимущественно от нас самих. Простые и уже всем привычные меры – ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук – помогут сохранить свое здоровье и здоровье близких.

Дополнительной рекомендацией Минздрава России в новом осенне-зимнем сезоне является вакцинация от гриппа. Ведомство особенно подчеркивает важность прививки, потому что на фоне распространения новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций. Тем не менее вакцинация не исключает полностью риск заболеть гриппом. Более того, заболеваемость сезонными респираторными вирусами сейчас тоже растет, а от них вакцин нет.

А тяжело болеть вирусными заболеваниями, и не только COVID-19, в этом году крайне нежелательно. А уж тем более попадать в больницу. В этом случае, во-первых, есть риск осложнить грипп внутрибольничной пневмонией или тем же COVID-19. Во-вторых, важно также не забывать, что пандемия оказывает дополнительную существенную нагрузку на нашу систему здравоохранения. Справляться с возможными эпидемиями других вирусных инфекций ей в этом году будет значительно сложнее. Как говорил еще в апреле врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, снизить риски заболеть помогут лекарства, относящиеся к типу индукторов интерферона. Они показали большую эффективность в лечении самых разных вирусных инфекций. «Длительность заболеваемости в среднем снижается примерно на один день. Когда счет идет на сотни тысяч заболевших, то это значимое снижение нагрузки на медицинскую систему. И значительно меньше осложнений бывает. Снижается количество пневмоний, бронхитов», – рассказывал он.

По словам директора НИЦ им. Гамалеи, академика Александра Гинцбурга, индукторы интерферона (ИИ) представляют собой группу различных природных и синтетических соединений, которые «включают» в организме самый ранний ответ врожденной иммунной системы на вторжение вирусов - выработку интерферонов - особых белков, которые блокируют размножение вирусов. ИИ часто называют самым универсальным средством неспецифической профилактики и лечения широкого спектра вирусных инфекций. Они практически не вызывают аллергии, совместимы с другими лекарствами и хорошо переносятся организмом. В результате приема снижается тяжесть и длительность заболевания, сокращается риск осложнений, связанных с приемом антибиотиков. А при профилактическом приеме индукторы интерферона помогают и вовсе избежать болезни.

Применение ИИ также предусмотрено восьмой версией Временных методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» из-за сходства клинических картин легких форм COVID-19 и сезонных ОРВИ. Минздрав также включает такие индукторы интерферонов, как Кагоцел, Тилорон, Меглюмина акридонацетат и т.д., в другие свои клинические рекомендации по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Хотя ИИ относят к средствам неспецифической профилактики и лечения ОРВИ и гриппа, в настоящий момент их, как надежные и зарекомендовавшие себя препараты, тестируют на противовирусную активность против штамма нового коронавируса. В частности, Кагоцел уже прошел этап лабораторных исследований in vitro, показавших его высокую эффективность против COVID-19.

Поэтому поддержать иммунитет всеми доступными способами этой осенью – определенно хорошая идея. Как и не забывать о других средствах профилактики заболеваний. Взяв на себя ответственность за здоровье свое и близких, каждый из нас помогает остановить пандемию.