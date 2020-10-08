Избегаем рутины, вносим в жизнь абсурд: Психолог рассказал, как настроить мозг на запоминание

«Комсомолка» запустила первую серию онлайн-лекций о секретах мозга в популярном сервисе TikTok. Фото: Shutterstock

- Человек запоминает то, что эмоционально окрашено. Мозг – довольно энергозатратный орган. Он весит достаточно мало, от 600 граммов до полутора килограммов, а расходует примерно 20 % всей энергии. Организм человека устроен так, что он экономит энергию, поэтому ерундой не занимается. Человек запоминает только то, что ему действительно важно. А признак важности самого главного в жизни в том, что это события или эта информация - эмоционально окрашены для нас. Если вы что-то воспринимаете равнодушно, скорее всего, вы это быстро забудете. Если вы запоминаете вещи с эмоциональной окраской, этот факт для вас грустный или смешной, шокирующий, поражающий, возмутительный, - каждая эмоция делает этот его более запоминающимся, - считает Денис Букин.

Все мнемотехники (тренировки памяти – прим. ред.) строятся на трех вещах. Важно представить запоминаемое в виде образа и связать то, что вы запоминаете, с тем, что вы уже знаете. То есть построить связи с другими вещами и придать эмоциональную окраску.

Психолог, писатель Денис Букин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Очень много мнемотехник основано на том, что вы представляете запоминаемое в абсурдном свете. Скажем, вам нужно запомнить дорогу в госучреждение. Вы представляете, что там сидят крокодилы. И по дороге к этим крокодилам есть забор, зеленое здание в цвет этих крокодилов и так далее. Таким образом дорога вам запомнится лучше. Все абсурдное, необычное запоминается сильнее, чем рутинное. Я знаю людей, которые боятся таких образов, потому что они считают, что это вредно для психики. Это не вредно, фантазии, представления – это не то же самое, что реальность. Поэтому не бойтесь играть в абсурд, не бойтесь создавать яркие образы. Все, что вы делаете ярким, запоминается лучше, чем что-то обычное, - утверждает Денис Букин.

НЕ ПРОПУСТИ!

«Комсомолка» запустила первую серию онлайн-лекций о секретах мозга в популярном сервисе TikTok. Об удивительных возможностях и тайных ресурсах нашего мозга рассказывают ведущие ученые и популяризаторы науки нашей страны.

Расписание лекций вы можете найти на нашем сайте.

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