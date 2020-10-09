Парней так много холостых, а предлагают Тимати

37-летний мужчина с двумя детьми - за такой куш грех не побороться. Фото: Канал ТНТ

Исполнитель хита «Лада»-седан» входит в топ-10 самых богатых российских звезд до 40 лет по версии журнала Forbes.

У Тимура Юнусова свой музыкальный лейбл, сеть ресторанов и других бизнес-проектов. За внимание 37-летнего артиста девушки будут сражаться с удвоенной энергией, и вряд ли их смущает, что жених идет «с прицепом»: у Тимати, который ни разу не состоял в браке, есть дочь Алиса (ее мать - модель Алена Шишкова) и сын Ратмир (матерью которого является еще одна модель - Анастасия Решетова).

По правилам шоу, являющегося российской версией американского проекта The Bachelor, множество девушек бьются за одного завидного жениха, который отсеивает кандидаток по ходу сезона. Чаще всего жених - знаменитость: в частности, в российском «Холостяке» в разные годы солировали Егор Крид, Алексей Воробьев и звезда «Интернов» Илья Глинников.

Точная дата премьеры нового сезона шоу на канале ТНТ пока неизвестна.