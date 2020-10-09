Программу для талантливой молодёжи запустила торговая сеть «Пятёрочка»

Привлечение, поддержка и реализация профессионального потенциала молодых специалистов является важной составляющей успеха и повышения эффективности компании. Особенно в новой концепции HR-бренда и стратегии развития «Пятёрочки». Сейчас торговая сеть занимается масштабной трансформацией всех бизнес-процессов, где взаимодействие с персоналом играет важнейшую роль. В ее рамках и была запущена очень перспективная и многообещающая молодёжная программа.

«Наша компания системно и с разных сторон подошла к созданию программы по работе с молодёжью, – отмечает директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина. - Для нас это совершенно новое направление, которое мы планируем планомерно развивать, и планы достаточно амбициозные. Наша цель – сформировать у студентов, выпускников и молодых специалистов позитивное отношение к ритейлу как к престижной сфере деятельности с широкими возможностями. Торговая сеть «Пятёрочка» – это современная, быстрорастущая компания, предлагающая своей команде и соискателям карьерный рост, заботу о сотрудниках от лидера, обучение, инновации и технологии и сильную корпоративную культуру. Мы связываем будущее нашей торговой сети с талантливыми молодыми специалистами, которые в долгосрочной перспективе принесут неоценимую пользу компании».

В рамках подписанных партнёрских соглашений с российскими вузами пройдёт серия встреч топ-менеджмента торговой сети со студентами. Будут также организованы интерактивные игры и кейс-чемпионаты. Благодаря им студенты смогут узнать больше о big data, инновациях, digital-маркетинге, agile-подходе и других трендах современного ритейла.

В разработанную программу по работе с талантливой молодежью включены два варианта оплачиваемых стажировок:

1) для студентов в офисе, которые стартовали в октябре этого года;

2) для студентов и выпускников в рознице, где за полгода можно дорасти до позиции директора (!) магазина.

Офисные стажировки открыты в крупнейших российских городах присутствия универсамов торговой сети - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На них участники получат практические знания по маркетингу, коммерции, развитию розничной сети, управлению персоналом.

На такие стажировки продолжительностью три месяца компания приглашает студентов последнего курса бакалавриата или специалитета, а также студентов первого и второго курсов магистратуры.

Приём заявок уже стартовал на сайте. Попасть на стажировку в офис торговой сети могут студенты, которые учатся на очной форме (специальность и город проживания должны соответствовать открытому направлению стажировки) и имеют высокий балл успеваемости в вузе. Кроме того, у них должна быть возможность работать не менее четырёх часов в день.

Чтобы попасть на оплачиваемую стажировку, студентам предстоит пройти ряд испытаний: числовой и вербальный тесты способностей, решение аналитического бизнес-кейса и интервью по компетенциям. Еще при рассмотрении кандидатов учитываются такие качества, как целеустремлённость, умение работать в команде, креативность в принятие решений, стремление развиваться, ответственность и дисциплинированность. В результате отбора лучшие получат job offer на стажировку.

Всем стажёрам компания предлагает официальный срочный трудовой договор (для многих он – первый в их взрослой, самостоятельной жизни) и конкурентоспособную заработную плату, которая зависит от региона. Самые же успешные участники после окончания программы получат возможность заключить бессрочный трудовой договор и перевестись на постоянную работу.

Дерзайте! Ваше будущее в ваших руках.