Казахстан принял председательство в Совещании по мерам доверия в Азии

В сентябре Казахстан был избран государством-председателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В связи с этим глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл в формате видеоконференции встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов СВМДА. Выступая перед коллегами, Тлеуберди заверил, что на посту председателя Республика Казахстан продолжит работу по институционализации совещания, что позволит повысить статус организации на международной арене. Помимо этого, Казахстан будет продвигать инициативу президента Касыма-Жомарта Токаева о превращении форума аналитических центров стран-участниц альянса в постоянно действующую экспертную площадку.

Мир, безопасность и стабильность

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – международный форум, целью которого является укрепление регионального сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. (В английском варианте эта организация называется CICA - Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia).

Идею создания организации высказал в 1992 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первый саммит СВМДА состоялся в июне 2002 года. Политика СВМДА основана на принципах верховенства права, невмешательства во внутренние дела государств-участниц, их экономического и культурного сотрудничества. Базовой целью Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии является расширение сотрудничества стран региона, мир, безопасность и стабильности в Азии.

Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Китай, Палестина, Россия, Турция и Южная Корея. Ещё 8 стран имеют статус наблюдателей, среди них - США, Украина, Филиппины, Япония, Беларусь. Наблюдателями СВМДА являются также 5 международных организаций, включая Лигу арабских государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран и Организацию Объединённых Наций.

Саммиты СВМДА проводятся раз в 4 года, встречи министров иностранных дел стран-участниц – каждые 2 года. Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии находится в столице Казахстана. Председательствовать в организации центральноазиатская республика будет два года, и следующий, 6-й по счёту, саммит СВМДА пройдёт в 2022 году в Казахстане. До этого государством-председателем СВМДА был Таджикистан.

«Авторитетная многосторонняя структура»

Пятый саммит СВМДА прошёл в июне прошлого года в Душанбе. Выступая с трибуны саммита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предложенная в 1992 году Нурсултаном Назарбаевым идея о создании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открыла новую веху в истории азиатского континента.

«Сегодня СВМДА – это авторитетная многосторонняя структура, объединяющая 35 государств азиатского региона и около половины населения нашей планеты, – сказал президент Казахстана. - Призываем всех друзей и партнёров объединить усилия для повышения эффективности и международной конкурентоспособности Форума. Для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию. Для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно действующие структуры».

Выступая перед участниками форума, Токаев отметил тревожные тенденции в государствах региона - нарастание конфликтов, эрозия механизмов безопасности, торговые и санкционные войны, всплеск международного терроризма.

«Одним из приоритетных вопросов повестки остаётся обеспечение конструктивных переговоров по спорным проблемам и разрешение противоречий в самой начальной стадии их возникновения. Поэтому вполне возможно в недалёком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он особо выделил необходимость выработки совместных системных подходов к противодействию терроризму. По словам Токаева, принятый на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и поддержанный 82 государствами Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма мог бы послужить отправной точкой при выработке механизма упреждения угроз терроризма на территории стран СВМДА.

Президент Казахстана предложил создать специальный фонд для финансирования проектов и программ форума. По мнению Токаева, такой фонд может стать дополнительным стимулом для работы Делового совета СВМДА и придаст импульс экономическому росту государств-участниц совещания.

Другим актуальным направлением взаимодействия стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент считает экспертное сопровождение деятельности СВМДА. «Желательно усилить потенциал аналитических центров СВМДА путём их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Он выразил готовность Казахстана к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.

Следующий, шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдёт в 2022 году.