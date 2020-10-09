Росгосцирк выявил масштабные финансовые нарушения в цирках Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга

Аудиторская комиссия дирекции «Росгосцирка» завершила изучение финансово-хозяйственной деятельности филиалов компании – Новосибирского, Самарского и Санкт-Петербургского государственных цирков за 2017 – 2020 годы. Выводы комиссии шокируют! От управления директора цирков уже отстранены.

«БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ»

«Так, своими действиями Шабанов С.И. причинил ущерб государству на сумму свыше 4 млн. руб., Ляхов И.А. и Ловков В.А. – на сумму свыше 138 млн. руб., а Блинчиков В.А. – свыше 4 млн. руб.», - сообщает о результатах работы руководства новосибирского, самарского и санкт-петербургского филиалов пресс-служба «Росгосцирка».

Представители организации подали заявления о совершенных преступлениях 13 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении Ляхова И.А. и Ловкова В.А, 4 сентября - в ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении Шабанова С.И. и Лукашова М.В. (главный инженер филиала). В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении в отношении руководства филиалов уголовных дел.

Также в настоящее время, в отношении Блинчикова В.А. готовится заявление о совершении им преступлений. В ближайшее время материалы будут направлены в ГУ МВД России по Самарской области для проведения доследственной проверки и возбуждения в отношении него уголовного дела.

«Контрольно-ревизионное управление создано в «Росгосцирке» в мае 2020 года. Проверку работы филиалов решено было начать с крупнейших цирков – уже завершена проверка в Петербурге и Новосибирске, сейчас завершается в Самаре. Обнаружено большое количество нарушений, - отмечает советник генерального директора по экономической безопасности «Росгосцирка» Алексей Ассесоров.

«АБСОЛЮТНО ОЖИДАЕМО»

Насколько неожиданны результаты проверки для руководства «Росгосцирка»?

«Для нас это было абсолютно ожидаемо – мы в эту историю погружены уже полтора года. С самого начала, как наша команда приступила к управлению «Росгосцирком», нам было понятно, что есть «узлы», где концентрируются наиболее существенные злоупотребления. Выявлены нарушения на объемные дела, - пояснил заместитель генерального директора «Росгосцирка» Игорь Каменский. – Печально известная команда, которую мы сменили, как раз и строила свой бизнес на том, что вся себестоимость цирковых программ и номеров ложилась на плечи государственного предприятия «Росгосцирк» а сливки с проката – прибыль и так далее – собирали в свои частные ООО, ИП и другие фирмы. Эта схема не могла работать без центров, которые были образованы в разных городах с подручными им директорами. Контрольно-ревизионное управления мы создали как раз для того, чтобы навести порядок в нашем секторе – государственном (на рынке также работает большое количество частных цирков)»

Да, российский цирк – национальное достояние. Один из самых ярких брендов России. Но в последние годы компания Росгосцирк находилась в убыточном состоянии, инфраструктура цирков устарела на 80%, упало качество собственных цирковых программ, существенно снизились продажи билетов, даже многомиллионные субсидии государства не покрывали всех расходов на содержание предприятия. В 2019 году в качестве антикризисного менеджера был приглашен на должность генерального директора ФКП «Росгосцирк». Владимир Шемякин. В компании стартовал масштабный процесс реформ, как в творческой, так и хозяйственной деятельности. Была разработана концепция развития Росгосцирка на 5 лет, которая получила одобрение Коллегии Министерства культуры РФ.

Одним из первых шагов Владимира Шемякина стала ревизия всех бизнес-процессов в филиалах ФКП «Росгосцирк» в регионах присутствия компании – 38 цирков.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАПУЩЕНА

Комплекс антикризисных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации предприятия, предполагал, в том числе и создание прозрачной системы проката в государственных цирках страны. Все участники конвейера должны работать на равных и понятных условиях, чтобы полностью исключить коррупционную составляющую. Эта деятельность вызвала массу негатива в цирковой среде, где бывшие руководители предприятия либо имели свой собственный частный прокат, либо были аффилированы с прокатчиками. Старый принцип циркового проката был выстроен таким образом, что создавал замкнутую систему, в которой определенный круг лиц получал наиболее выгодные контракты на работу в городах-миллионниках. При этом многие конкурентоспособные прокатчики были лишены возможности участия в процессе. Собственная система проката Росгосцирка была намеренно уничтожена, путем выведения из нее грамотных специалистов, а также увольнением из компании многочисленных артистов.

Сегодня ключевым приоритетом компании является восстановление собственных цирковых программ, привлечение в цирки новых зрителей, а в штат компании лучших артистов.

В 2020 году началась реализация «дорожной карты» реконструкции цирков компании, утвержденной Министерством культуры РФ. Сделаны текущие ремонты в 31 цирке системы «Росгосцирк» на сумму 98 млн рублей, 6 гостиницах на 11 млн рублей. Ведется строительство трех объектов: Пензенский, Челябинский, Красноярский государственные цирки.

При этом строительство Пензенского государственного цирка, которое было заморожено еще в 2015 году, вышло на завершающий этап. На сегодняшний день завершается монтаж основных конструкций и сэндвича кровли купола цирка. Из семи корпусов четыре готовы уже на 90 процентов. В проектировании находятся три цирка: Кировский, Уфимский, Пермский государственные цирки.