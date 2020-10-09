«В России хотя бы пенсии платить будут»: В столице Украины выбирают мэра, но мечтают свалить из страны

Предвыборная агитация на киевских улицах. Фото: Марина РЕБРОВА

С «ГЕРОЯМИ» ГАЛИЦИИ СМРИЛИСЬ?

Сейчас в Киеве, в разгар предвыборной гонки за пост мэра, многие искренне полагают, что маятник настроений в Украине уже не качнется в обратную — пророссийскую сторону. Мирная и когда-то благополучная страна от пшенично-голубого цвета своего флага, откровенно перешла к коричневому, окончательно утвердив новых героев.

13-15 октября в Киеве к официальному празднованию дня защитника Украины планируют провести Всеукраинский чемпионат по борьбе в честь нацистского ублюдка Романа Шухевича, что уже никакого не удивляет и даже нисколько не коробит. Самое интересное, что чемпионат пройдет в спортзале учебного заведения имени Ивана Подубного - знаменитого борца родом из Полтавской губернии, который наотрез отказался тренировать немцев в оккупированном фашистами Ейске, где сказал о себе с гордостью: «Я - русский спортсмен». Вот уж если в Украине захотят пошутить, то сделают это как-то так, что поневоле волосы на голове встанут дыбом.

Без Крыма и Донбасса, Украину уже шесть упорно пытаются сделать монолитной, плотненькой и унитарной Галицией, а кто не хочет и не согласен, того непременно унижают, запугивают, обвиняя в пособничестве российским оккупантам.

«ПОРАДОВАЛИ» - ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ ПЕНСИИ ПЛАТИТЬ БУДЕТ НЕЧЕМ

В парадном встретила соседку Лену, женщину 61-го года. Лена работает в обменном пункте валют, а дома ухаживает за прикованной к постели матерью 1932 года рождения. Лена - экономист по образованию, училась в советское время в тогдашнем Ленинграде, где у нее живет родня. Есть у женщины родня и в Саратове, где недавно умерла родная сестра отца Елены и на похороны, конечно, поехать никто не смог из-за все еще закрытых границ.

Женщина призналась, что очень хочет уехать в Россию со своим безработным сыном 22-х лет, но пока мать жива - уехать не может.

- И вы готовы начать все с начала в 61 год ?

- Нам тут пенсии платить никто не собирается, а Россия точно платить будет, пусть хоть маленькие. Да и не такие уж они в России маленькие...

В Киеве бурно обсуждают заявление премьера Шмыгаля, который «порадовал» тем, что пенсий уже через какие-то 15 лет Украина платить своим гражданам не сможет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А пока Шмыгаль пугает и эпатирует население невыплатами пенсий, Порошенко с больничной койки пишет в своем «Твиттере», что деньги из Фонда борьбы с коронавирусом раскрадены «слугами народа».

МОЛЧИ И БУДУТ ТЕБЕ ГРЕЧКА И СГУЩЕНКА

Теперь нельзя просто проголосовать за мэра, а надо еще голосовать за партию, которую тот представляет. В противном случает бюллетень не будет засчитан. «Такая система «вытянет» никчемную партию охламонов из «Удара» (партия Кличко, - авт.), - поясняет мне агитатор от Андрея Пальчевского - основного конкурента Кличко на выборах в Киеве. В тройку лидеров в центральных районах столицы ворвалась и Марина Порошенко - супруга бывшего президента.

Вечером в дверь раздался звонок. За дверью оказалась дворник, которая принесла огромный продуктовый набор от какого-то депутата, но в списке оказалась не моя фамилия, а неизвестной женщины 1936 года рождения, поэтому паек от властей не обломился.

- А вы разве не получили ничего? - поинтересовалась дворник.

- Так я прописана в другой квартире.

- А... Ну что ж вы хотите. А нам дают и гарны такие. Надо под выборы все брать, что дают, но вас в списках-то нет, - с удовольствием сказала та и унесла пакет. В вожделенном пакете оказались гречка, рис, овсянка, пшено, растительное масло, банка сгущёнки, сахар, сардины в масле, туалетная бумага и набор одноразовых масок. Дешёвый какой избиратель в городе Киеве и нервный. Но это и не мудрено.

С 1-го октября поднимается оплата за электроэнергию в 2 раза, цена на газ и холодную воду - на 22%. А ведь кто-то, не далее как год назад, обещал снизить тарифы ЖКХ, восстановить двуязычие и принести мир в страну. Теперь о русском языке тут вообще не заикаются даже. В местном супермаркете работает кассир, переселенка с Донбасса, и говорит только по-русски. Ее уже и травили, и подсылали «патриотов», однако женщину никто не увольняет. Вообще тётка лет 50-ти крепкая такая, очень верила в Зеленского в прошлом году, а сейчас потухла и о политике не говорит. Минские соглашения тут уже открыто никто не планирует выполнять.