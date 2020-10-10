Подняли пенсионный возраст? Верните индексацию работающим пенсионерам!

Неиндексирование пенсий работающим пенсионерам - мера экономии бюджета Пенсионного фонда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на дефицит бюджета, социальные расходы в нашей стране, видимо, будут расти. Власти активно обсуждают возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. ЛДПР вносила законопроект об этом в конце весны, глава «справедливороссов» Сергей Миронов задал вопрос президенту три дня назад, а теперь и «Единая Россия» отправила свои предложения в Кабмин. КПРФ по такому поводу можно и не спрашивать. Они явно будут не против. Но будут ли «за» в правительстве и Кремле?

ХОТЕЛИ ОБОЙТИСЬ ПОЛУМЕРАМИ – НЕ ВЫШЛО

Напомним, всех российских пенсионеров разделили на два сорта с января 2016 года. У неработающих ничего не поменялось. Им, как и раньше, увеличивают пенсию в начале года – на размер официальной инфляции или чуть выше. А работающих из этой системы исключили. Им оставили лишь ежегодный перерасчет пенсионных баллов в августе. Но там прибавка минимальная (подробнее – см. «Справка КП»).

Причина была банальна. Власти судорожно искали, как бы сбалансировать бюджет ПФР. Пенсионный возраст тогда решили не повышать. Вот и пришлось собирать по углам. Первой под нож попала накопительная часть пенсии. Ее заморозили в конце 2013 года - под предлогом проверки негосударственных пенсионных фондов. Все новые отчисления пошли не на индивидуальные счета граждан, а напрямую в бюджет и на выплаты нынешним пенсионерам. Экономия составила 300 млрд рублей в год.

Но этого оказалось мало. Дефицит все равно увеличивался из-за растущей демографической ямы. Вторым решением стала еще одна заморозка – теперь уже пенсий работающих пенсионеров. Их решили их более не индексировать. На этом государство сэкономило еще 100 млрд рублей. Но спустя три года все равно повысило пенсионный возраст.

Отменять полумеры тем не менее власти не стали. И до последнего времени отклоняли любые инициативы восстановить статус-кво. Сейчас, похоже, дискуссия с мертвой точки сдвинулась.

- Неиндексирование пенсий работающим пенсионерам - откровенная мера экономии бюджета Пенсионного фонда, который испытывает значительные финансовые сложности. Повышение пенсионного возраста дало возможность для полной ликвидации этого «штрафа», - считает Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы (РЭШ).

- У правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости, - уклончиво заявил на днях Владимир Путин.

Как будут индексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам (предполагаемый уровень инфляции – 3 – 4%). Данные Минтруда

ВОПРОС НА ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИАРДОВ

Уклончивый тон главы государства говорит о том, что окончательное решение не принято. По крайней мере, Минфин будет резко против. Во-первых, потому что в ведомстве Антона Силуанова в принципе не любят тратить деньги. Там предпочитают экономить. Во-вторых, потому что сумма дополнительных расходов получается огромная – почти 400 миллиардов рублей. А у нас и так дефицит в четыре триллиона, который мы будем покрывать за счет резервов и выпуска новых гособлигаций.

- По данным на 1 июля, в России работало 9,2 млн пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости, которую получает абсолютное большинство работающих пенсионеров, составляет 13,8 тысячи рублей, у неработающих пенсионеров – 16,5 тысячи рублей, - пояснили «КП» в пресс-службе ПФР.

Как еще летом поясняли в Минфине, если вернуть все индексации, только за полгода дополнительные траты казны составят 185 млрд. А за год набежит 370 млрд. Если прибавить еще и индексацию в будущем январе (на 6,3%), получится 400 миллиардов рублей.

Правда, как пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев, правительству предложили несколько версий, включая компромиссные. Одна из них – возобновить ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, а накопленный до этого «долг» возвращать, когда человек перестанет работать. Тогда дополнительные траты сократятся до 100 млрд рублей в год.

СПРАВКА «КП»

Сколько прибавляют работающим пенсионерам сейчас

Обычная индексация, которая проходит в начале года, им не полагается. Происходит лишь небольшая прибавка в начале августа. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть добавляют только за те отчисления, которые их работодатели делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2019 году максимум был 262 рубля, а в этом - 279 рублей (это три пенсионных балла). Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров составила около тысячи рублей.

Конкретный размер увеличения зависит от заработной платы. Грубо говоря, максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает больше 30 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. То есть, ему сразу же учтут все пропущенные индексации.

В абсолютных числах прибавка пенсии работающим пенсионерам незначительная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц. И даже если вновь устроится на работу, его пенсию не снизят, а просто заморозят следующие индексации.

СПРАВЕДЛИВО ИЛИ НЕТ?

Кстати, насчет социальной справедливости у Минфина есть особая точка зрения. Собственно, именно ее власти и продвигали в 2015 году, когда принимали решение о заморозке индексации. Мол, у работающих пенсионеров два источника доходов: пенсия и зарплата. И они в любом случае получают больше, чем те, кто не работает.

Глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров тогда пояснял «КП», что изначально пенсия – это социальная помощь государства тем, кто уже физически не может работать. А если человек продолжает трудиться, значит в помощи государства он хоть и нуждается, но в меньшей степени. И если одновременно с этим повысить пенсии для неработающих пенсионеров, такое перераспределение будет логичным и более справедливым.

- Не индексирование пенсий работающим пенсионерам - это «штраф» за продолжение работы после обращения за пенсией. Их используют во многих странах. И кое-где они существенно выше, чем у нас. Как правило, это делается для того, чтобы стимулировать пенсионеров уйти с рынка труда и дать дорогу молодым, - объясняет Ирина Денисова.

Правда, по ее словам, в нашей стране ситуация иная. Во-первых, пенсии и без того маленькие. Сокращать их даже на небольшой процент цинично. Во-вторых, демография совсем другая. Население в трудоспособном возрасте сокращается. И это выливается в дефицит рабочей силы. Нам надо стимулировать людей работать дольше, а не наоборот.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Треть работающих пенсионеров ушла в тень?

Один из аргументов тех, кто ратует за равенство пенсионеров, - уход работающих пожилых людей в теневую сферу. В отчете Счетной палаты за первый квартал 2016 года говорилось, что число работающих пенсионеров резко сократилось с 15,3 до 9,6 млн человек. Аудиторы сделали вывод, что правительство не только не сэкономило на отмене индексации, но и оказалось в минусе на 40 млрд рублей. А все из-за того, что пять миллионов человек ушли в тень и перестали платить страховые взносы.

В ПФР «Комсомолке» пояснили, что Счетная палата тогда сделала некорректное сравнение. А численность работающих пенсионеров в последние годы почти не меняется и колеблется от 9 до 10 млн человек каждый год.

- Число работающих пенсионеров за последние годы остается примерно на одном и том же уровне. Из-за изменения законодательства с 2016 года стало актуальнее считать их не накопительным итогом за весь год, а по состоянию на конкретную дату. То есть, если в 2015-м численность работающих пенсионеров еще отражала вообще всех, кто проработал хотя бы один день в году, то в 2016-м в ней учитывались только те, кто был трудоустроен на конкретную дату, - пояснили в пресс-службе ПФР.

Это подтверждают и независимые эксперты. Переходить на зарплаты в конвертах ради получения повышенной индексации в большинстве случаев бессмысленно и рискованно.

- Издержки от работы в тени намного выше потерь от отсутствия индексации пенсий. Так что, если есть выбор - формальный сектор за достойную зарплату или неформальный за ту же зарплату плюс надбавка в виде индексации, поскольку вы якобы не работаете, - то неформальный сектор выберут немногие. Ведь там могут вообще не заплатить, - предостерегает Ирина Денисова.