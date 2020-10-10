Состояние здоровья Евгении Медведевой, последние новости на 10 октября: Женя взволновала фанатов видео из больницы

Евгения Медведева после перехода к Этери Тутберидзе пока что не каталась на соревнованиях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 октября, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" начинается второй этап Кубка России по фигурному катанию. На этом турнире должна была впервые выступить как спортсменка "Хрустального" и группы Этери Тутберидзе двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Спортсменка, однако же, снялась с турнира за пару дней до старта.

В своем личном обращении к фанатам в Инстаграме Женя написала:

- Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку !Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре.

Эту новость многие стали обсуждать. К примеру, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сказал:

- Нужно Жене время подготовиться, и ни в коем случае ей не нужно спешить. Ей нужно спокойно вернуться, вспомнить работу в своем бывшем лагере, - заявил прославленный фигурист в интервью "Р-Спорт".

Вскоре сама Женя выложила в личном Инстаграме видео из больницы. Подписав пост в "сториз" волнующе для своих фанатов: "Не знаю, доброе или нет, но утро точно".

Ну а потом стало ясно, что Жене предстоит полное обследование из-за проблем со спиной.

- Сроки восстановления Жени будут понятны только на следующей неделе – обследоваться она будет в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии. В пятницу у нее будет полное обследование, а дальше посмотрим, что на эту тему думают врачи. Это уже не первый ее приступ, - сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В этой ситуации хореограф Илья Авербух, занимавшийся постановками программ Жени, поддержал фигуристку:

- Чудес не бывает, нужно проделать гигантскую работу, чтобы она восстановила ту форму, в которой мы привыкли ее видеть. Надо дать ей время и ждать ее на турнирах. Ничего страшного не произошло, - говорит Авербух в интервью "Р-Спорт".

Напомним, что в сентябре после открытых прокатов неожиданно для всех Евгения Медведева объявила о своем решении уйти от своего тренера Брайана Орсера обратно в "Хрустальный" к Этери Тутберидзе. Фигуристку приняли спокойно, приступив к тренировкам. Однако же вскоре Женя снялась с этапа Кубка России в Сызрани, а за пару дней до турнира в Москве уже и с московского этапа. По идее, ближайший турнир, на котором фигуристку можно будет увидеть - в ноябре на этапе Гран-При в Москве и в декабре на чемпионате России в Челябинске. Последний соревновательный старт для Евгении Медведевой, напомним, было первенство России в декабре 2019 года в Красноярске. Тогда Медведева из-за проблем с коньками снялась с произвольной программы и фактически завершила для себя свой сезон.